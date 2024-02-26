Почти 30 млрд руб. льготных кредитов привлекли МСП из сферы ИТ

Почти 30 млрд руб. льготных кредитов привлек малый и средний бизнес из сферы ИТ и разработки программного обеспечения по итогам 2023 г. с использованием гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы и программы льготного кредитования. Рост по сравнению с 2022 г. составил 96%. Об этом сообщил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

«Поддержка малого и среднего бизнеса в ИТ-сфере и МСП — разработчиков программного обеспечения — одна из приоритетных задач, решение которой помогает повышать уровень технологического суверенитета нашей страны, решать вопрос импортозамещения. Благодаря инструментам Национальной гарантийной системы и льготным кредитам объем поддержки работающих в этих сферах российских МСП-компаний увеличивается. По итогам 2023 г. общая сумма поддержки малого и среднего бизнеса достигла почти 30 млрд руб,», — отметил Александр Исаевич, напомнив, что в 2019 г. объем льготных кредитов был 5,3 млрд руб.

Регионами-лидерами по суммарному объему полученной поддержки и ее приросту по сравнению с 2022 г. стали Москва (15,8 млрд руб., прирост 112%) и Санкт-Петербург (3,3 млрд руб., +107%). Также в топ-5 вошли Республика Татарстан (1,6 млрд руб., прирост 57%), Республика Башкортостан 0,7 млрд руб., +418%) и Самарская область (0,6 млрд руб., прирост 129%).

В НГС входят «Корпорация МСП», региональные гарантийные организации и «МСП Банк». Они помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал Президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

***

«Корпорация МСП» — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. «Корпорация МСП» оказывает также финансовую поддержку через «МСП Банк» и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. При помощи «МСП Лизинг», дочерней компании «Корпорации МСП», предприниматели получают доступ к лизинговому финансированию.