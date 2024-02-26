Резидент «Сколково» выпустил серийную партию электронных стетоскопов

Компания «Медхард», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), приступила к серийному производству электронного стетоскопа после успешного завершения пилотирования разработки на базе одной из московских больниц. Решение предназначено для прослушивания и усиления исключительно слабых звуков тела, которые исходят из сердца и легких, в режиме реального времени с визуальным и аудио-контролем со стороны врача. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

«Медхард» — разработчик электронного беспроводного стетоскопа для телемедицинских консультаций. Медицинское изделие Phonendo позволяет выслушивать звуки легких, сердца и сосудов в реальном времени, записывать их и сохранять в электронной истории болезни пациента. При поддержке «Сколково» в 2022 г. компания получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на разработку в качестве медицинского изделия 2а класса риска.

Phonendo дает возможность подавлять внешние шумы и усиливать звук в 60 раз, благодаря чему специалисты могут получать чистый и четкий звук для точной диагностики. Кроме того, стетоскоп предоставляет «сырой» звук, который можно обрабатывать по желанию врача, а также использует искусственный интеллект для анализа звука. Эта технология позволяет безопасно прослушивать пациентов с высокозаразными заболеваниями даже в условиях «красных зон».

​​«Phonendo является полностью российской разработкой. Его инновационность заключается в возможности не только слушать сердце и легкие пациента, но и синхронно видеть звук в виде аудио- и спектрограмм. И все это в реальном режиме времени. Например, пациент с сердечно-сосудистой патологией, живущий в Тюмени, хочет проконсультироваться с кардиологом в Москве. Врач видит пациента, слышит звуки его сердца и одновременно может следить на спектрограммой сердечного ритма. Также доступен классический режим очной аускультации и самостоятельная запись звука пациентом», — сказала Виктория Валуева, генеральный директор «Медхард».

Цифровой стетоскоп от «Медхард» по основным характеристикам не уступает зарубежным аналогам, при этом его стоимость ощутимо ниже. Так, передовая запатентованная технология уже включена в десять приказов по спискам оснащения медицинских организаций.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 января 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3900. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.