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Компания Websoft предоставляет своим клиентам готовые гибкие решения для быстрого запуска процессов и широкие возможности настройки и кастомизации

Компания Websoft предоставляет своим клиентам готовые гибкие решения для быстрого запуска процессов и широкие возможности настройки и кастомизации.

Учитывая высокую значимость экспертного подхода и качественного внедрения, Websoft уделяет особое внимание развитию взаимоотношений с партнерами-интеграторами, в том числе имеющими большой опыт HR-автоматизации, методического консультирования и проектирования процессов на ведущих мировых платформах.

Петр Рогинько, Директор по развитию бизнеса НОРБИТ (входит в ГК ЛАНИТ) отмечает:

«Ослабевший в 2022 году тренд на цифровизацию управления талантами в 2023 году вновь начал набирать обороты. Компании в силу кадрового дефицита сосредоточились на развитии и удержании персонала. В 2024 году мы ждем рост, прогнозируем его, опираясь на количество запускаемых конкурсов, проектов, которые стартовали во второй половине 2023 года. Думаю, это будет год внедрений, сбора обратной связи от клиентов и высокой конкуренции».

В связи с уходом вендоров и западных компаний, предоставляющих услуги в сфере HR-автоматизации, например, SAP SF, отечественные организации потеряли не только технологии, но и методологию использования платформ.

О видении компании Websoft ключевых вызовов и особенностей HR-автоматизации на 2024 год расскажет Директор по стратегии Артур Захарян на конференции CNews «Цифровая стратегия 2024».

Эксперт вместе с участниками обсудит возрастающую в текущих условиях роль ИТ-директоров и важность работы в связке с вендорами и экспертами в HR-консалтинге.

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