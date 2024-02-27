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VK расширяет программу оплачиваемой стажировки для молодежи

VK открывает набор на оплачиваемую стажировку для студентов и молодых специалистов. В этом году компания в три раза увеличила количество стажерских позиций. Программа впервые будет проходить в течение всего года, стажировки состоятся весной, летом и осенью. По итогам стажерской программы лучшие участники получат возможность продолжить работу в команде VK. Об этом CNews сообщили представители VK.

В 2024 г. стажировка VK пройдет по более чем 30 ИT- digital-направлениям, включая фронтенд-, бэкенд- и мобильную разработку, машинное обучение, аналитику, дизайн, тестирование, маркетинг, UX-исследования. В топ-3 востребованных направлений стажировки входят фронтенд-разработка, аналитика и дизайн. В этом году в программе появились новые специальности, в их числе — моушен-дизайн, SRE-инженер и продакт-менеджер.

Стажеры будут решать реальные задачи проектов компании под руководством опытных наставников. Участники узнают, как устроены популярные сервисы и технологии VK, и смогут внести вклад в их развитие. Стажеры смогут принять участие в разработке рекомендаций для «VK Видео» и «VK Клипов», проектировании интерфейсов для iOS, Android и веб-версии ВКонтакте или заняться продвижением «VK Маркета». Наставники поделятся опытом решения продуктовых задач и познакомят с актуальными технологиями. В весеннем наборе стажеров ждут команды «ВКонтакте», «VK Видео», VK Tech, «VK Мессенджера», «VK Рекламы», VK Predict и других направлений.

Прием заявок на весеннюю волну стажировки открыт до конца апреля. Стажировка будет длиться три или шесть месяцев и занимать от 20 до 40 часов в неделю. Формат и график зависят от вакансии: часть позиций предполагает очное присутствие в офисах в Москве или Санкт-Петербурге, другие — удаленный или гибридный режим работы.

Отбор на стажировку будет проходить в несколько этапов, включая тестирование и техническое собеседование. Сроки и этапы отбора могут отличаться в зависимости от направления. Претенденты могут оставить несколько заявок на различные позиции.

«Мы расширяем программу стажировки и будем проводить ее в течение всего года, чтобы как можно больше талантливых ребят смогли начать свое профессиональное развитие вместе с нами. Стажировка VK — это возможность получить реальный опыт работы в ИT-индустрии в командах, которые создают и развивают сервисы для миллионов пользователей. Стажеров сопровождают опытные наставники из числа ведущих экспертов компании. У каждого стажера есть шанс проявить себя во время программы и продолжить работу в компании. В 2023 г. более половины стажеров присоединились к команде VK», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Ранее VK запустила набор на бесплатные образовательные программы и курсы по 14 востребованным техническим и нетехническим направлениям. Лучшие студенты программ могут претендовать на позиции в штате компании или приглашение на стажировку.

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