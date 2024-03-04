CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Системное ПО Электроника
|

Владимир Ефимов: в 2023 г. 16 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

В 2023 г. статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» получили 16 высокотехнологичных предприятий, среди них производители медизделий, беспилотных авиасистем, микроэлектроники и другой высокотехнологичной продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет высокотехнологичным предприятиям экономить и направлять дополнительные средства на свое развитие, разработку новой продукции и расширение производств. Только в прошлом году такой статус получили 16 компаний. Они вложат в свое развитие около 14,5 миллиарда рублей и создадут на площадках ОЭЗ свыше трех тысяч рабочих мест», — сказал Владимир Ефимов.

Новые резиденты также представляют отрасли информационных технологий, беспилотных авиасистем, медизделий и фармацевтики.​​​​​​​

В 2023 г. в состав ОЭЗ вошла шестая площадка — «Ру́днево». Индустриальный парк был построен с нуля в рекордно короткие сроки. ​​​​​​​

«Индустриальный парк “Ру́днево” стал лидером по количеству новых резидентов. Сразу шесть компаний получили этот статус. Среди них — производители беспилотных летательных аппаратов, медизделий, отечественных банкоматов. Первым резидентом стала компания, специализирующаяся на выпуске абсорбирующего белья медицинского назначения. Предприятие поставляет свою продукцию в московские социальные учреждения в рамках офсетного контракта», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. ​​​​​​​

Новые резиденты также появились на площадках «Печатники», «Алабушево» и «МИЭТ». ​​​​​​​

«Организация благоприятных условий для реализации задач бизнеса является ключевым фактором, привлекающим сюда инвесторов. Об этом говорит и мнение экспертов, которые третий год подряд присуждают ОЭЗ «Технополис Москва» первое место среди ОЭЗ технико-внедренческого типа в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее количество компаний со статусом резидента особой экономической зоны столицы превысило 100. ​​​​​​​

***

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 га.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Варак, CorpSoft24: Серверы и ПО у провайдеров одинаковые, а вот люди разные. SLA — в первую очередь это про людей

Сбежавшие из России SAP и Infosys внедрили в США систему, оставившую учителей без зарплаты

Отечественный рынок инфраструктурного ПО: что имеем и куда идем?

«Ланит» создал компанию для строительства ЦОД «под ключ»

Алексей Мартынцев, «Норильский никель»: Целый ряд мер защиты от киберугроз неприменим в промышленности

Белорусские матричные кристаллы для микросхем приравняют к российским

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще