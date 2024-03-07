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Positive Technologies объявляет о планах проведения дополнительной эмиссии акций в IV квартале 2024 года

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», компания, MOEX: POSI), завершает разработку политики работы с капиталом. В ее рамках компания устанавливает максимальную величину допэмиссии акций в размере 15% на каждый двукратный рост капитализации и определяет объем первого дополнительного выпуска акций — 7,9%. Планируемая дополнительная эмиссия будет единственной в этом году и учитывает рост капитализации за 2023 г. Рост капитализации до 2023 г. в этой или последующих допэмиссиях учитываться не будет.

Политика работы Positive Technologies с капиталом будет утверждена и опубликована после объявления аудированных результатов деятельности компании за 2023 г. в середине апреля 2024 г. В ней будут описаны принципы создания резервного пула акций через допэмиссии и обратный выкуп, а также их использования для мотивации контрибьюторов, M&A-сделок, капитальных инвестиций в экспертные лаборатории и другие инфраструктурные проекты.

В рамках политики работы с капиталом выработанные подходы к дополнительной эмиссии акций предполагают следующие ключевые условия и ограничения: максимальная величина допэмиссии будет составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации; в случае более чем двукратного роста капитализации за один год допэмиссия будет ограничена 15% за год; количество выпускаемых акций по итогам года может быть меньше, исходя из потребности компании; расчетная величина допэмиссии по результатам 2023 составила 9,78%, но фактически компания планирует выпустить 7,9%. Акции будут поступать в свободное обращение постепенно; этот выпуск будет единственным в 2024 г. и будет учитывать рост капитализации за 2023 г. Рост капитализации до 2023 г. в этой или последующих допэмиссиях учитываться не будет; дополнительный выпуск в объеме 7,9% достаточен для реализации всех планов компании работы с собственными акциями, включая планы по мотивации контрибьюторов, внесших значительный вклад в рост бизнеса с момента выхода компании на биржу до конца 2023 г.

Реализации программы будет предшествовать комплекс необходимых корпоративных действий, завершить которые планируется в IV квартале 2024 г.

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