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«Флант»: к концу 2024 года более 50% российских компаний будут использовать отечественную облачную инфраструктуру

По данным совместного исследования «Флант» и «Экспресс-42» State of DevOps, 72% российских компаний уже так или иначе используют облака: чаще всего гибридное или on-premise. Большой спрос имеется на частные облака – организованные как во внутреннем периметре, так и на стороне облачного провайдера. Набирает популярность формат multi-cloud, предусматривающий распределение сервисов между разными провайдерами.

Рынок облачных сервисов в России демонстрирует бурный рост, и этот тренд продолжается в 2024 г. Основными факторами, влияющими на рост рынка, являются переход российских компаний на отечественную инфраструктуру и рост цен на облачные сервисы. Также драйверами роста стали цифровизация и импортозамещение. Компании в России уже успели попробовать и оценить преимущества облачной инфраструктуры и cloud-native-подхода к созданию и запуску приложений: гибкость, масштабируемость, функциональность, производительность и одновременно безопасность.

«В 2023 г. цены на облачные сервисы в России выросли в среднем на 15%. Это связано с рядом факторов, в том числе с ростом стоимости оборудования и программного обеспечения, а также с увеличением спроса на облачные сервисы. К концу 2024 г. более 50% российских компаний будут использовать отечественную облачную инфраструктуру. Это приведет к дальнейшему росту рынка облачных сервисов в России», – сказал Александр Титов, управляющий партнер ИТ-компании «Флант».

Существует несколько фаз использования облачных технологий, и финальной фазой является Cloud Smart. Это подход, который предполагает не просто перенос данных и приложений в облако, а продуманное и обоснованное использование всех возможностей и преимуществ облачных сервисов для решения конкретных задач и достижения бизнес-целей. Такой подход не привязан к конкретному облачному окружению и позволяет не погружаться в специфику конкретных облаков, а использовать единый инструмент для всех.

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