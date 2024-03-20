VK и Самарская область будут развивать туризм с помощью ИИ

VK и Министерство туризма Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых технологий. Документ подписали министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов и директор центра аналитических продуктов VK Predict Роман Стятюгин.

Стороны планируют использовать ИИ-сервисы предиктивной аналитики для развития внутреннего туризма в регионе. Технологии помогут оценить динамику туристических потоков и спрогнозировать их изменение, определить, как отличаются интересы и потребности жителей и гостей региона.

Результаты исследований позволят учитывать больше факторов для развития городской и туристической инфраструктуры Самарской области. Аналитика даст возможность эффективно использовать существующие точки притяжения и создавать новые, а также повышать возврат инвестиций в инфраструктурные проекты и крупные мероприятия.

«Сегодня сервисы VK являются важными инструментами для путешествующих по нашей стране. Подписанное соглашение с этим холдингом закрепляет наши намерения и желания сотрудничать по целому ряду направлений: от аналитики портрета туриста и туристического потока в Самарской области до продвижения наших туристических возможностей в других регионах нашей страны. Соглашение имеет практическую плоскость и в самой ближайшей перспективе мы сможем рассказать о том, кто приезжает в Самарскую область и, кто интересуется поездками в наш регион», – сказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

«Развитие внутреннего туризма — важное направление, которое требует уникального подхода для каждого региона. На интерес туристов влияют десятки факторов, которые сложно учитывать вручную. Аналитика данных с помощью ИИ-алгоритмов позволяет оценивать ключевые показатели, прогнозировать их изменение и принимать объективные решения. Уверены, что технологии помогут детальнее изучить перспективы туризма в Самарской области и найти новые векторы развития», — сказал директор центра аналитических продуктов VK Predict Роман Стятюгин.