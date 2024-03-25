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Компанию «РТ МИС» возглавил Дмитрий Зима

ООО «РТ МИС» сообщает о назначении Дмитрия Зимы генеральным директором компании. Ранее он занимал должность директора по развитию – заместителя генерального директора АО «БАРС Груп». В качестве главы компании Дмитрий Зима сосредоточится на повышении качества и надежности сервисов, а также повышении удовлетворенности пользователей медицинских организаций и организаторов здравоохранения России. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

Дмитрий Петрович Зима родился в городе Георгиевск Ставропольского края, в 2007 г. окончил Северо-Кавказский социальный институт по специальности «прикладная информатика в экономике». Получил образование в части управления государственными и муниципальными заказами, управления ИТ-активами, является сертифицированным специалистом по управлению проектами.

Имеет опыт работы в сфере телекоммуникаций, информационных систем и руководства технологическими командами. В разные годы работал в Министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, Северо-Кавказском банке Сбербанка России, в группе компаний «РосИнтеграция», «РТ Лабс». С 2019 по 2020 гг. был директором проектов в «РТ МИС». Дмитрий Петрович курирует сферу здравоохранения уже около шести лет: в его ведении были федеральные проекты по ЕГИСЗ, ФОМС, ВИМИС, а также кризис-менеджмент по направлению региональной медицины.

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Дмитрий Зима назначен новым генеральным директором ООО «РТ МИС»

Дмитрий Зима сменил на посту генерального директора «РТ МИС» Александра Мартыненко, возглавлявшего компанию с февраля 2022 г., который назначен вице-президентом по созданию и развитию государственных информационных систем компании «Ростелеком», генеральным директором АО «РТ Системы коммуникаций».

«Мы очень многое сделали за предыдущие два года. Благодарю команду «РТ МИС» за выполнение поставленных задач. Спасибо за вашу вовлеченность, неуспокоенность, бессонные ночи и бесконечные командировки. Продолжайте развивать начатые проекты, совершенствовать сервисы и с каждым годом становиться сильнее», — сказал Александр Мартыненко.

«Масштабы компании впечатляют. Будем придерживаться наработок и планов развития, совершенствовать бизнес-процессы, для того чтобы заказчик всегда оставался доволен. Спасибо, Александр Сергеевич, за все, что Вы сделали. Теперь нам важно удержать набранный темп развития и не потерять при движении «ходовые» качества. И самое главное – продолжить динамичное развитие», — сказал Дмитрий Зима.

***

«РТ МИС» — разработчик медицинских информационных систем для государства и ведомств, врачей и пациентов. Продукты компании – «ЕЦП.МИС», «ЕЦП.ЛИС», «ЕЦП.BI» – зарегистрированы в реестре российского ПО. Среди направлений деятельности – эксплуатация и развитие инфраструктуры медицинских информационных систем в медицинских организациях, создание и внедрение высоконагруженных информационных систем регионального масштаба, разработка программного обеспечения, эксплуатация и функциональное тестирование ПО, автоматизация ведомственных процессов, создание и использование баз данных и информационных ресурсов.

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