ГК Softline приглашает российские ИТ-компании присоединиться к ней

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, предлагает отечественным ИТ-компаниям стать частью группы. Для взаимодействия с потенциальными кандидатами на сайте Softline был создан раздел M&A. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ГК Softline начала проводить первые M&A сделки в 2009 г. и с тех пор последовательно наращивает долю на российском ИТ-рынке, консолидируя отрасль в различных сегментах бизнеса. Softline является стратегическим инвестором и фокусируется на долгосрочных партнерских отношениях с приобретаемыми компаниями. Группа ставит акцент на интеграции приобретенных компаний: беспрепятственное функционирование бизнеса, удержание ключевого менеджмента компании, сохранение капитализации бренда, внутренней экспертизы и обмен практиками.

Кроме того, ГК Softline стремится обеспечить реализацию сотрудничества через кросс-продажи и операционную эффективность, внедрение корпоративных стандартов публичной компании и создание отдельных бизнес-направлений с необходимой экспертизой и процессами для компаний из каждого целевого сектора ИТ-рынка. Все это положительно отражается на финансовых показателях приобретаемых бизнесов: согласно исследованию SberCIB на 2023 г., средний темп роста выручки компаний в первый год после приобретения Softline составляет 57%.

Становясь частью группы, компании получают: расширение числа потенциальных заказчиков через доступ к клиентской базе Softline и применение продающих ресурсов компании; единый бренд Softline, который узнаваем на рынке и будет работать на продвижение продуктов/решений приобретенной компании; возможности обмена экспертизой, ресурсами и развитие совместного бизнеса с подразделениями компании в различных ИТ-направлениях: заказная разработка, информационная безопасность, производство программного и аппаратного обеспечения, ИТ-интеграция, образовательные технологии и др.; финансовую устойчивость, подразумевающую прозрачность взаимоотношений с контрагентами, платежеспособность, возможность привлечения финансирования и другие преимущества крупной компании; стабильность трудовых отношений с сотрудниками, корпоративные привилегии, включающие различные программы мотивации.

«Этот шаг является еще одним этапом укрепления и продолжения M&A-стратегии компании. Мы проводим своего рода open call для тех игроков рынка, которые хотели бы начать диалог о присоединении. Отмечу, что в ГК Softline уже существуют отлаженные процессы для развития партнерских отношений с новыми компаниями и их интеграции, которые показывают свою эффективность на протяжении многих лет. За последние два года нами было осуществлено 13 сделок M&A, в результате которых компании, присоединившиеся к группе, существенно улучшили свои результаты», — сказал Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

Ранее компании, желающие присоединиться к ГК, не имели централизованного канала связи по этому вопросу. Теперь они могут оставить заявку в специальном разделе сайта Softline, заполнив небольшую анкету.

Все без исключения обращения будут рассмотрены, итоговый отбор будут проходить компании, соответствующие внутренним критериям группы исходя из перспектив бизнеса, финансовых и бизнес-показателей, возможности сотрудничества с ГК Softline и входящими в нее брендами.

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.