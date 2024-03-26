ИТ-кампус «Неймарк» и компания Angara Security провели опрос среди профильных студентов по теме информационной безопасности

Межвузовский ИТ-кампус мирового уровня «Неймарк» и компания Angara Security провели опрос среди студентов профильных факультетов по информационной безопасности федеральных и региональных вузов. Цель опроса – определить, какие направления подготовки актуальны для будущих специалистов, какие ресурсы и форматы обучения востребованы среди студентов, а также их карьерные ожидания. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

«Информационная безопасность в ИТ-кампусе станет одним из ключевых направлений подготовки. Уже сейчас мы развиваем сотрудничество с крупными технологическими партнерами, например, достигнута договоренность о создании «Студенческого SOC» в Нижнем Новгороде для повышения уровня информационной безопасности нижегородских вузов и площадкой для практической подготовки специалистов в этой сфере. Сегодня количество сложных кибератак только увеличивается, а требования регуляторов обязывают компании обеспечивать высокий уровень информационной безопасности, что стимулирует постоянное развитие отрасли ИБ. Уверен, что данные, полученные по итогам опроса, помогут вузам в развитии новых образовательных форматов и материалов в сфере информационной безопасности», − сказал Валерий Черепенников, директор АНО «Неймарк».

Согласно результатам опроса, в тройку наиболее востребованных специальностей вошли аналитик по информационной безопасности, специалист по киберкриминалистике, им отдали предпочтение 67% и 64% респондентов соответственно. Больше половины опрошенных отметили специальность инженера по сетевой безопасности, эту профессию выбрали 62% участников опроса.

Вопросы анкетирования также коснулись практических навыков и информации, которыми пользуются студенты профильных специальностей. В своих ответах респонденты выразили запрос на обучение, более ориентированное на практику, которое базируется на кейсах по информационной безопасности российских организаций. Так, на вопрос «Какой информации вам не хватает для качественного изучения выбранной специальности?», 37% опрошенных ответили, что им бы хотелось иметь доступ к учебным платформам, на которых эмулируется инфраструктура информационной безопасности клиентов. Около 30% респондентов хотят чаще участвовать в соревнованиях CTF (прим. командные соревнования, в которых участники изучают разные системы, чтобы извлечь недостаточно хорошо защищённую ценную информацию) в роли атакующих или защитников для развития практических навыков.

Среди практических навыков участники опроса отмечают нехватку практики по анализу защищенности веб- и мобильных приложений — такой вариант ответа выбрали 50% опрошенных; недостаток навыков цифровой криминалистики отметили 44% респондентов; развитие навыков работы с сетевыми протоколами и устройствами, работы с коммерческими системами защиты информации и недостаток компетенций в сфере криптографии отметили 43%, 41% и 37% соответственно.

Опрос также показал, в каких компаниях хотели бы начать карьеру сегодняшние студенты в сфере информационной безопасности. Самым популярным ответом стал вариант «работа на стороне вендора в сфере ИБ-решений» - его выбрали 32% опрошенных, на втором и третьем местах с минимальным разрывом «работа в компании-интеграторе» и «работа в службе ИБ компании-клиента», которые выбрали 19% и 18,5% респондентов.

«Мы готовы к сотрудничеству с ВУЗами по направлениям, в которых наиболее сильна экспертиза компании. В первую очередь это редтиминг (Red Team), пентест (Penetration Testing) и DevSecOps. А также аналитика для SOC-центров, аудит информационной инфраструктуры, мониторинг киберугроз, цифровая криминалистика, оценка рисков ИБ, анализ исходного кода приложений, и другие направления. Со своей стороны готовы поддержать форматы, которые наиболее востребованы среди студентов. Это и лекции, вебинары, доступные в формате on-demand, и практические занятия на базе реальной практики информационной безопасности в корпоративном и государственном секторах», — сказала Инга Оськина, директор по персоналу Angara Security.

Помимо партнерства с вузами, компания также реализует программу стажировок Angara Start для студентов и выпускников вузов по направлениям мониторинга и аналитики инцидентов информационной безопасности, технической поддержки ИБ-инфраструктуры, интеграции ИБ-решений и анализа защищенности веб-и мобильных приложений.

Опрос проводился в рамках семинара, завершающего интенсив по информационной безопасности, который проходил с октября по декабрь 2023 года. Для проведения интенсива по ИБ приглашались эксперты из университетов Нижнего Новгорода – НГТУ им.Р.Е.Алексеева и НИУ ВШЭ-Нижний Новгород и 14 ИТ компаний – QApp, VK, «Центр Кибербезопасности», IBS, «Гарда Технологии», Haulmont, Otus, Phishman, ИСП РАН, Red Soft, Astra Linux, «Сонет», MTS Red, «Вымпелком».

Напомним, проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.