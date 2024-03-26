Компания «Ланит-Интеграция» стала доверенным системным интегратором «Группы Астра»

«Группа Астра» объявляет о присвоении компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) статуса доверенного системного интегратора. В партнерской программе вендора это максимальный уровень, который гарантирует наличие компетенций, которые нужны для реализации комплексных проектов внедрения и сопровождения отечественных ИТ-продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В 2020 г. был запущен проект «Институт доверенных интеграторов»: эксперты разработали ряд строгих требований к кандидатам, и участвовать в программе могут только те организации, чье качество работы в полной мере отвечает актуальным потребностям рынка. Доверенные интеграторы не просто продают лицензии и инсталлируют продукты разработчика, они оказывают профессиональную помощь в их установке, настройке и встраивании в имеющуюся ИТ-инфраструктуру, а также занимаются дальнейшим техническим сопровождением.

«Ланит-Интеграция» непрерывно наращивает экспертизу в сфере проектирования, внедрения и поддержки отечественных технологий. В портфеле компании множество проектов, а в штате — команда сертифицированных архитекторов, проектировщиков, инженеров и ИБ-экспертов. Специалисты системного интегратора создали более десяти стендов с продуктами «Группы Астра». Благодаря этому возможно моделировать ИТ-ландшафт заказчика и демонстрировать в режиме реального времени комплексные сценарии использования продуктов, в том числе в связке с решениями других производителей.

«Переход на новое системное ПО – это всегда очень непростой и ответственный шаг, так как надо обеспечить непрерывность бизнес-процессов и во время проведения работ, и в ходе дальнейшей эксплуатации ИТ-инфраструктуры. Поэтому качество сервиса, который клиент получает при внедрении нашего софта, критически значимо. «Группа Астра» стремится придерживаться самых высоких стандартов, и статус доверенного интегратора могут получить только те партнеры, чьи сотрудники на деле подтвердили свои компетенции. Мы благодарны коллегам из «Ланит-Интеграции» за профессионализм, сотрудничество и внимательное отношение к пользователям. Уверены, что их обширный практический опыт организации и оказания высокоуровневой техподдержки позволит заказчикам чувствовать себя уверенно и концентрироваться на задачах собственного бизнеса, а не на решении технических вопросов как во время миграции, так и по ее завершении», – сказал директор по работе с партнерами и странами ближнего зарубежья «Группы Астра» Антон Рудевский.

«Наша компания уже несколько лет является партнером «Группы Астра». Мы одна из трех компаний, которая имеет право заключать трехлетние контракты. Рады получить наивысший статус «Доверенный системный интегратор». Это еще раз подтверждает наши компетенции в выполнении масштабных и комплексных проектов. Внедрение решений вендора помогает заказчикам соблюдать требования регуляторов, решать насущные задачи в условиях ограничений рынка и закрывает большинство потребностей в создании и модернизации ИТ-инфраструктуры», – отметил директор технического департамента компании «Ланит-Интеграция» Олег Аксенов.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») – участник рынка системной интеграции с опытом реализации технологических проектов в различных секторах отечественной экономики более 20 лет. Компания внедряет технологии в соответствии с потребностями клиентов, а также предлагает контрактные стратегии и модели финансирования проектов. Ключевые технологические направления: трансформационные инициативы в интересах бизнеса и госуправления, информационные системы, информационная безопасность, инфраструктура ИТ, мультимедиа, инженерная инфраструктура, специализированные решения. Экспертная команда насчитывает более 350 сертифицированных специалистов.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – 14,5 тыс. человек.