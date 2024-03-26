Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» переработал свыше 5,3 тыс. тонн пластика за 2023 год

Объем переработки пластиков на заводе «Экопласт» в 2023 г. увеличился на 25% по сравнению с 2022 г. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» улучшил не только количественные, но и качественные показатели – в лаборатории предприятия разработали модифицирующую добавку, улучшающую характеристики готовой продукции. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Экономика замкнутого цикла входит в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 г., утвержденный правительством России. Одним из приоритетных направлений ее развития является увеличение объемов вторичного сырья, используемого в различных отраслях производства. Московские перерабатывающие предприятия вносят существенный вклад в достижение этой цели. В частности, резидент ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 г. переработал более 5300 тонн пластика, что на 25% больше, чем годом ранее. Кроме того, город заключил с компанией соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере экологии. В рамках проекта предприятие построило и открыло центр сбора электронного и электротехнического оборудования для предприятий, куда свозят вышедшую из строя технику», – сказал Владислав Овчинский.

Продукцией завода «Экопласт» является вторичная полимерная гранула ABS, PS, PP, которая в дальнейшем используется в качестве сырья для производства строительных материалов, гаджетов, различных электроприборов и бытовой техники, деталей автопрома, мебели и другой продукции. Завод перерабатывает пластики, образующиеся при утилизации электроники и бытовой техники, и входит в состав единственного в России комплекса предприятий по переработке электронных отходов.​​​​​​​

«Помимо экономических эффектов, а завод «Экопласт» с момента получения статуса резидента ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировал в развитие перерабатывающей инфраструктуры почти 900 млн руб., деятельность предприятия имеет важное значение и с точки зрения экологии. Переработка смешанных корпусных пластиков от электротехники позволяет снизить объем направляемых на мусорные полигоны полимерных отходов, поэтому город заинтересован в увеличении перерабатывающих мощностей», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.​​​​​​​

Вместе с увеличением объемов переработки на заводе «Экопласт» в 2023 г. модернизировали производственный процесс – в состав рециклированной гранулы внедрили модифицирующие добавки. Это позволило повысить долговечность продукции, изготовленной из такого вторичного сырья. Сложность заключалась в том, что для каждого вида пластика необходимо было подобрать свой оптимальный состав модифицирующей добавки.​​​​​​​

«Чтобы идеи экономики замкнутого цикла активнее реализовывались на практике, переработчикам необходимо не только предоставить производителям нужное количество вторичного сырья, но и обеспечить высокое качество такого сырья. Поэтому наша компания постоянно совершенствует применяемые технологии и наращивает объемы переработки. По результатам недавних исследований в лаборатории завода разработали специальную добавку на основе антиоксидантов и других компонентов, которая позволила существенно снизить истираемость и повысить устойчивость к деформации продукции из рециклированной гранулы нашего производства», – сказал исполнительный директор предприятия Алексей Королев. ​​​​​​​

Для достижения целей устойчивого развития на площадках ОЭЗ «Технополис Москва» с 2022 г. реализуется стратегия ESG, благодаря которой многие компании, ведущие здесь хозяйственную деятельность, используют ресурсосберегающие технологии, осуществляют раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов СО2.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.