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Выручка ИТ-компаний в России выросла на 43%

По предварительным данным, выручка ИТ-компаний составила 5,5 трлн руб. и увеличилась на 43% за 2023 г. Она в 2,6 раза больше, чем в 2019 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Максут Шадаев на заседании ИТ-Комитета Госдумы рассказал о результатах деятельности Минцифры за 2023 г.

Выручка от реализации отечественных решений составила 2,8 трлн руб. (+31% за 2023 г.). Количество специалистов увеличилось почти на 13% и составило 857 тыс. человек. К 2% приблизилась доля ИТ-отрасли в ВВП. Рост в 1,5 раза за пять лет.

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