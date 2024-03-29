«Авито Работа»: российские работодатели стали в 6 раз чаще предлагать переобучение новым сотрудникам

По данным «Авито Работы», в России зимой 2023-2024 гг. число вакансий с возможностью переобучиться у работодателя и приобрести новую профессию выросло в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число откликов по таким вакансиям выросло на 72%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Притом средние зарплатные предложения по вакансиям с переобучением повысились на 84% с зимы 2022-2023 гг., составив 124 578 руб. в месяц за работу полный день.

Чаще всего работодатели указывали возможность переобучения для рабочих и линейных профессий: в условиях дефицита кадров в промышленности и производстве компании готовы привлекать сотрудников из смежных сфер или начинающих специалистов. Самыми массовыми среди вакансий с предложением переобучения зимой 2023-2024 гг. стали вакансия водителя самосвала и водителя-экспедитора: доля первой среди всех таких вакансий составила 21%, второй – 17%.

«Интересно, что одна из самых массовых и востребованных у работодателей профессия водителя-экспедитора стала и одной из самых высокооплачиваемых в сегменте вакансий с возможностью переобучения. Таким образом, включая переобучение в предложение для новых соискателей, работодатели расширяют границы найма при кадровом голоде», – сказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

А самой высокооплачиваемой среди вакансий с переобучением стала вакансия водителя бульдозера – зимой 2023-2024 гг. работодатели предлагали новым сотрудникам в среднем 150 тыс. руб. в месяц за полную занятость. Второй самой высокооплачиваемой вакансией с возможностью переквалификации оказалась вакансия водителя-экспедитора со средними зарплатными предложениями в 104 482 руб. в месяц.

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий с возможностью переобучения

Больше всего спрос работодателей вырос на водителей бульдозера и водителей-экспедиторов – за время периода с зимы 2022-2023 гг. по зиму 2023-2024 гг. этих работников с возможностью переобучения стали искать в 10 раз чаще.

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