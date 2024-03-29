Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners проинвестировал в систему защиты от кибератак Findler

Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners проинвестировал 100 млн руб. в продукт Findler от компании “Ребренди Консалтинг». Об этом CNews сообщили представители Softline.

RebrandyCо предоставляет услуги анализа защищенности информационных систем. Главное преимущество Findler заключается в новых поисковых алгоритмах контроля и мониторинга активностей компании в Интернете. Findler ищет данные о цифровых активах заказчика в сети Internet, Darknet, в открытых и приватных Telegram-каналах и в других источниках. Среди клиентов компании: ДИТ Москвы, «МТС Банк», Restore, ФК «Зенит», медиахолдинг News Media. Всего на мониторинге Findler на данный момент находится около 8000 клиентских приложений.

Полученные средства планируется использовать на дальнейшую разработку продукта и маркетинг.

Елена Волотовская, глава фонда Softline Venture Partners: «В целом Cybersecurity – один из самых важных и динамично развивающихся технологичных секторов экономики. А система Findler решает конкретную задачу многих компаний – защищает ИТ–инфраструктуру от киберугроз 24/7. Это перспективный и масштабируемый бизнес, мы видим большой потенциал для синергии в нашем сотрудничестве».

Павел Ашарин, CEO CEO RebrandyCo: «Сотрудничество с SVP – это стратегический шаг, который позволит вывести наш продукт на новый уровень. В ближайшее время мы планируем расширить штат компании и увеличить количество партнеров и клиентов. Наша основная задача помочь компаниям сформировать свой цифровой профиль и отслеживать свои активы в сети интернет, получая таким образом защиту от киберугроз».

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Findler – система в сегменте информационной безопасности, предназначенная для контроля поверхности атаки и мониторинга активов компании в Интернете. В эту систему входят технические решения и инструменты ОSINT для обнаружения потенциальных уязвимостей и защиты цифровых активов, а также функционал DRP (Digital Risk Protection) и СРТ (Continuous Penetration Testing). Это позволяет использовать успешные методы анализа поверхности атаки и проведения разведки, а также применять новые подходы к безопасности. Используемые Findler поисковые модели основаны на опыте - разработчика пентестеров (оценке безопасности) и наработках, полученных в ходе участия в различных программах по исследованию безопасности (BugBounty) и коммерческих пентестах.

ПАО «Софтлайн» – участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых – инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.