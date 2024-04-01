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ДОМ.РФ проведет в вузах России семинары по технологиям информационного моделирования

Центр компетенций по технологиям информационного моделирования (ТИМ) и цифровизации в жилищном строительстве ДОМ.РФ проведет в строительных вузах страны семинары по внедрению новых технологий в отрасли. Студентам расскажут об основных принципах работы с ТИМ и собственными продуктами ДОМ.РФ в этой области, которые уже используются застройщиками — это будет способствовать нивелированию кадрового дефицита для комплексного внедрения ТИМ.

Первый семинар прошел в пермском Политехе. Акцент был сделан на ПО для управления строительными проектами. Магистрантам и бакалаврам вуза, обучающимся на направлении «Строительство», команда ТИМ ДОМ.РФ провела краткий курс по работе в Цифровом контроле строительства (ЦКС) — разработка ДОМ.РФ используется предприятиями строительного комплекса и профессиональным сообществом как среда общих данных вместо ПО ушедших иностранных вендоров, например, таких как BIM360.

«Активная цифровизация стройки способствует появлению в этой сфере совершенно новых профессий — сегодня отрасли все больше нужны не только «классические» специалисты, но и узкопрофессиональные диджитал-эксперты, особенно в сфере ТИМ. Мы уже обучаем таких в нашей Цифровой академии ДОМ.РФ — с момента запуска в декабре 2022 г. рынок пополнили 676 высококлассных специалистов. Семинары в вузах — следующий этап в рамках работы с регионами в свете приближающегося дедлайна по переходу застройщиков на ТИМ», — сказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Второй аналогичный семинар прошел в Волгоградском Государственном Техническом Университете в рамках курса изучения и перехода на российское ПО (Ренга, Нанокад). Будущим проектировщикам, изыскателям и строителям рассказали о том, как осуществлять реализацию строительного проекта и взаимодействовать с подрядчиками на основании информационной модели в ЦКС. Также в ближайших планах семинары в Университете науки и технологий МИСИС.

С учетом опыта использования ТИМ в среде общих данных эксперты продемонстрировали, как работать с документацией объекта капитального строительства и моделями, как взаимодействовать с контрагентами на базе цифровой информационной модели. Также эксперты рассказали о способах проведения проверок моделей, выгрузки необходимых параметров и получения спецификаций в режиме реального времени для их анализа и оптимизации.

ЦКС закрывает все требования законодательства, которые будут действовать с 1 июля 2024 г. для застройщиков, реализующих жилье в области долевого строительства. В сентябре 2023 г. ЦКС вошел в реестр отечественного ПО.

erid:erid: LjN8K8hfiРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

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