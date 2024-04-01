ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год и подтверждает достижение исторически рекордных показателей группы

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за 2023 г. Группа достигла исторически рекордных значений по основным финансовым показателям. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Софтлайн» .

Оборот достиг 91,5 млрд рублей, увеличившись на 29% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 2022 г.

Валовая прибыль за 2023 г. составила 23,6 млрд руб., продемонстрировав практически двукратный рост год к году. При этом в структуре валовой прибыли более 60% ее доли пришлось на высокорентабельные собственные решения группы. В результате валовая рентабельность достигла 26%.

Скорректированная EBITDA возросла до 4,5 млрд руб. за 12 месяцев 2023 г., превысив прошлогодний уровень на 74%.

Чистый долг группы к отчетной дате составил 8,1 млрд руб. — 1,8x скорректированной EBITDA за 12 месяцев 2023 г., что является комфортным уровнем долговой нагрузки для компании. При этом на отчетную дату на балансе Группы имелись ликвидные краткосрочные финансовые вложения на общую сумму 8,9 млрд руб. Таким образом, показатель скорректированного чистого долга за вычетом инвестиций в данные инструменты становится отрицательным.

Артем Тараканов, CFO ПАО «Софтлайн»: «Мы рады, что в ходе аудита финансовых результатов не было выявлено существенных отклонений от предоставленных нами ранее в ходе Дня инвестора предварительных результатов за 2023 г. Почти двукратный рост скорректированной EBITDA за 2023 г. говорит о безусловном росте эффективности бизнеса ПАО «Софтлайн». При этом наиболее сильную динамику мы наблюдаем в сегментах, отвечающих за продажи собственных решений Группы, которые к тому же являются более рентабельными – валовая рентабельность по обороту от продаж собственных решений в отчетном периоде составила 66,5%, от продаж сторонних решений — 13,0%. И мы уверены, что тенденция на рост прибыльности и эффективности нашего бизнеса продолжится. Сегодня мы пришли к потрясающему уже аудированному результату и уверенно движемся дальше».

Обзор основных финансовых результатов за 12 месяцев 2023 г.

Оборот группы в 2023 г. достиг исторически рекордного уровня в 91,5 млрд руб. и продемонстрировал значительный рост относительно прошлого года.

Негативный эффект от ухода значительной части иностранных производителей программного обеспечения и оборудования был успешно нивелирован переориентацией бизнеса Компании на российских поставщиков и расширением линейки продуктов собственного производства.

Кроме того, продолжает существенно меняться структура оборота, в которой уже свыше 23% составили собственные высокорентабельные решения. За отчетный период оборот от продажи собственных решений вырос более чем в три раза. Наиболее значительный прирост показателя зафиксирован от продажи собственных услуг и облачных решений (+271% г/г) и от продажи собственных ПО и других продуктов, значение которого возросло более чем в 14 раз. Оборот от продажи сторонних решений продемонстрировал также положительную динамику, увеличившись на 9%. Более сдержанная динамика оборота от сторонних решений по сравнению с оборотом Группы от собственных решений обусловлена трансформацией бизнеса Группы и выполнением стратегических целей Компании по увеличению продаж собственных высокорентабельных продуктов ПАО «Софтлайн».

Оборот по направлениям деятельности за 2023 г.

Валовая прибыль группы по итогам 2023 г. увеличилась практически в два раза относительно прошлого года и также достигла исторического максимума — 23,6 млрд руб. Основными причинами роста валовой прибыли и валовой рентабельности остается замещение решений иностранных производителей широким набором собственных высокорентабельных продуктов и сервисов, а также продуктами российских ИТ-производителей.

В структуре валовой прибыли более половины ее доли пришлось на высокорентабельные собственные решения Группы. Показатель увеличился более чем в четыре раза год к году, достигнув 14,5 млрд руб. Из них, в частности, практически в четыре раза возросла валовая прибыль по собственным услугам и облачным решениям Компании — до 11,3 млрд руб. по сравнению с 2,9 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль по собственным ПО и другим продуктам группы увеличилась более чем в 15 раз.

В результате валовая рентабельность Компании по обороту за 2023 г. увеличилась год к году на 8,4 процентных пункта до 25,8%. Наиболее высокие показатели валовой рентабельности зафиксированы от продаж собственных ПО и других продуктов (97%) и от продаж собственных услуг и облачных решений Компании (70%). В целом валовая рентабельность по обороту от продаж собственных решений за 12 месяцев 2023 г. составила 66,5%, от продаж сторонних решений — 13,0%.

Валовая прибыль по направлениям деятельности за 2023 год

Скорректированная EBITDA и рентабельность по EBITDA

Скорректированная EBITDA группы, преобладающий показатель эффективности бизнеса, по результатам 12 месяцев 2023 г. составила 4,5 млрд руб. (+74% г/г). Скорректированная EBITDA Компании включает прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, амортизации, обесценения и исключает, в отличие от показателя «Чистая прибыль», расходы, связанные с приобретением дочерних компаний (в том числе, связанные с вознаграждением сотрудников, возникающим в связи с приобретением дочерних компаний), расходы на благотворительность, прибыли и убытки по курсовым разницам, а также другие статьи, которые Группа считает единовременными или разовыми.

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 19,0%, незначительно снизившись на 2,0 п.п. вследствие инвестиций, которые предпринимает Группа для развития бизнеса, в том числе в будущее развитие собственных высокорентабельных продуктов и услуг.

Чистая прибыль

За 12 месяцев 2023 г. показатель чистой прибыли составил 3,1 млрд руб. по сравнению с 6,5 млрд руб. в 2022 г.

Снижение чистой прибыли, зафиксированное 2023 г., во многом было обусловлено высокой базой прошлого года, связанной с единоразовыми значительными доходами от переоценки справедливой стоимости финансовых инструментов.

Кроме того, сдерживающим рост чистой прибыли в отчетном периоде фактором стало увеличение процентных расходов. Дополнительно, в 2023 г. были понесены нетипичные и разовые расходы, связанные с многочисленными сделками M&A, получением Компанией публичного статуса (размещением обыкновенных акций Компании на Московской бирже и СПБ бирже, обменом ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»), а также размещением пятого облигационного выпуска ПАО «Софтлайн».

Показатели баланса и ликвидности

На отчетную дату чистый долг Компании составил 8,1 млрд руб. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA за 12 месяцев 2023 г. составило 1,8x, что является комфортным уровнем долговой нагрузки для Компании и говорит об устойчивом финансовом положении Группы, а также о возможности финансирования будущего роста.

При этом на отчетную дату на балансе группы имелись ликвидные краткосрочные финансовые вложения – надежные долговые ценные бумаги с процентной ставкой к номиналу от 3,25% до 7,63% на общую сумму 8,9 млрд рублей. Показатель скорректированного чистого долга за вычетом инвестиций в данные инструменты становится отрицательным.

Позитивным фактором поддержания ликвидности группы в 2023 г. стало поступление чистых денежных потоков от операционной деятельности в размере 7,5 млрд руб.

В мае 2023 г. группа разместила пятый выпуск облигаций. По итогам размещения спрос значительно превысил предложение и составил 7,5 млрд руб. при первоначальном объеме выпуска в размере трех млрд руб. Выпуск привлек значительный интерес со стороны частных инвесторов (1,7 млрд руб.), а также банков, управляющих и инвестиционных компаний. В результате группа предложила инвесторам облигации на сумму 6 млрд рублей со сроком обращения 2,75 года. Ставка купона дважды пересматривалась в сторону понижения и была установлена на уровне 12,4% годовых.

В декабре 2023 г. компания полностью погасила облигационный выпуск серии 001Р-04 на 4,95 млрд руб. ПАО «Софтлайн» выплатило держателям облигаций 25% от номинала в дату окончания 8-го купона (в декабре 2022 г.), оставшуюся часть — 75% от номинала — 25 декабря 2023 г.

В январе 2024 г. ПАО «Софтлайн» подтвердило кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ от рейтингового агентства «Эксперт РА» с повышением прогноза до уровня «стабильный». Присвоенный высокий рейтинг кредитоспособности ПАО «Софтлайн» обусловлен, по оценкам «Эксперт РА», комфортной долговой нагрузкой Компании, приемлемой оценкой риск-профиля отрасли, а также высокой оценкой ликвидности, низким уровнем корпоративных рисков и другими факторами.

Прогноз по рейтингу повышен до «стабильного» вследствие успешной адаптации сегмента продаж сторонних решений ПАО «Софтлайн» к макроэкономическим условиям за счет замещения иностранных поставщиков на доступные решения других вендоров и производителей из России, а также расширения линейки собственных решений.

Агентство также подтвердило рейтинг ruBBB+ по облигационному выпуску ПАО «Софтлайн» серии 002Р-01.

Прогноз

В рамках утвержденного бюджета Компании на 2024 г. ожидается увеличение оборота группы до не менее 110 млрд руб. Валовая прибыль, согласно прогнозу менеджмента, также вырастет, как минимум, до 30 млрд руб. Кроме того, скорректированный показатель EBITDA, по прогнозу менеджмента, в 2024 г. увеличится до не менее 6 млрд руб.

Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA Группы на конец 2024 г. по-прежнему ожидается на уровне не более двух, что является комфортным уровнем долговой нагрузки для Компании, значение которого группа нацелена не превышать и в дальнейшем.

Некоторые важные корпоративные события

В июле 2023 г. Центральный Банк Российской Федерации зарегистрировал проспект ценных бумаг по обыкновенным акциям ПАО «Софтлайн». В августе 2023 г. последовала регистрация изменений в устав, отражающих статус публичного акционерного общества.

26 сентября 2023 г. стартовали торги обыкновенными акциями ПАО «Софтлайн» на Московской бирже и СПБ бирже. Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составил около 15,7%. В состав акций в свободном обращении Компании вошли акции, которые получены бывшими держателями ГДР Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками ПАО «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации.

Шестого июля 2023 г. было принято решение о размещении дополнительных акций ПАО «Софтлайн». Дополнительный выпуск был зарегистрирован Банком России 7 августа 2023 г. (с изменениями от 24 августа 2023 г.).

Акции были размещены в количестве 44 млн штук путем закрытой подписки в пользу дочернего (подконтрольного) общества группы, ООО «Софтлайн Проекты». Цена размещения была определена Советом директоров Компании равной цене закрытия торгов обыкновенными акциями ПАО «Софтлайн» на Московской Бирже на последний торговый день, предшествующий дате начала размещения.

В ноябре 2023 г. группа объявила о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций Компании (SPO), принадлежащих дочернему обществу группы, ООО «Софтлайн Проекты», на Московской бирже. Объявленное Предложение было нацелено на финансирование перспективных проектов Компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости группы, в том числе финансирование новых приобретений, а также на увеличение количества акций в свободном обращении и их ликвидности.

17 января 2024 г. был зарегистрирован отчет об итогах вышеназванного дополнительного выпуска ценных бумаг на 44 млн акций ПАО «Софтлайн».

В результате SPO, объявленного в ноябре, компания привлекла более 6,5 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала. Компания приняла решение удовлетворить заявки розничных инвесторов суммарно в объеме 4 млн акций. Инвесторы, принявшие участие в Предложении, получили право через 6 месяцев после даты завершения SPO дополнительно приобрести 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO. Для этого была объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций, принадлежащих 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». Акции для выполнения обязательств по оферте также будут предоставлены дочерней компанией ПАО «Софтлайн», ООО «Софтлайн Проекты».

В ноябре 2023 г. ПАО «Софтлайн» объявило о сделке по передаче 4,2% доли ПАО «Софтлайн», принадлежащей основному акционеру Компании, ООО «Аталайя», крупному институциональному инвестору.

В феврале 2024 г. компания объявила об успешном завершении сделки по передаче 3,6% акций в уставном капитале ПАО «Софтлайн», принадлежащих основному акционеру Компании, ООО «Аталайя», Private equity подразделению Банка «Синара». Кроме того, были достигнуты принципиальные договоренности и подписан договор купли-продажи о передаче акций, также принадлежащих основному акционеру Компании, ООО «Аталайя», еще одному крупному институциональному инвестору, который уже является акционером ПАО «Софтлайн». 5 марта 2024 г. данная сделка была завершена.

Запуск программ долгосрочной мотивации

В январе 2024 г. группа объявила о запуске программ долгосрочной мотивации для топ-менеджмента и сотрудников компании. Целью утвержденных программ является мотивация топ-менеджмента и сотрудников на долгосрочное сотрудничество при росте капитализации Компании и достижении соответствующего финансового результата.

Программы предусматривают выдачу опционов с правом на получение обыкновенных акций ПАО «Софтлайн». Количество акций, которые получат сотрудники, будет зависеть от выполнения условий по Программам, а также от рыночной цены обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже. График вестинга программ рассчитан на несколько траншей до 2029 г.

На реализацию программ планируется использовать не более 20 млн акций ПАО «Софтлайн». Предполагается использовать уже выпущенные акции ПАО «Софтлайн», в настоящий момент принадлежащие ООО «Софтлайн Проекты». В случае если акций из указанного источника будет недостаточно и/или при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры, Программы могут быть реализованы за счет обратного выкупа акций с рынка, о чем будет объявлено дополнительно.

Обмен ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»

В июле 2023 г. единственный акционер ПАО «Софтлайн», ООО «Аталайя», утвердил финальные параметры обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн».

Первый этап обмена стартовал 28 августа 2023 г. и завершился 22 сентября 2023 г. В результате первого этапа обмена суммарно было обменяно свыше 14 млн ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД и «СПБ Банке», на то же количество акций ПАО «Софтлайн», что составило около 82% всех ГДР Noventiq в вышеуказанных депозитариях.

В рамках второго этапа обмена, который наступит через 12 месяцев после завершения первого этапа обмена, в случае наличия на счету обменивающего акций ПАО «Софтлайн», обменивающий получает еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчёте на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении, в количестве, не превышающем количество полученных акций ПАО «Софтлайн» в результате первого этапа обмена.

На третьем этапе — через 24 месяца после завершения первого этапа обмена — обменивающий получит еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчёте на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении, но не более количества акций ПАО «Софтлайн», которое он получил по итогам второго этапа обмена.

27 марта 2024 г. основной акционер ПАО «Софтлайн» предложил владельцам ГДР Noventiq в России, по разным причинам не поучаствовавшим в первом этапе Обмена, но желающим это сделать, обменять их ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» в дополнительные сроки. Обмен доступен владельцам ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, с 27 марта 2024 г. по 9 апреля 2024 г.

Приглашение делать оферты, сделанное крупнейшим акционером ПАО «Софтлайн», поддержит права владельцев ГДР Noventiq, которые не приняли участие в Обмене в основные сроки. Кроме того, в результате объявленного сегодня Обмена возрастет количество акций ПАО «Софтлайн», находящихся в свободном обращении.

Дивидендная политика

В июне Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил дивидендную политику. При разработке рекомендаций относительно величины дивидендных выплат Совет директоров должен стремиться к выполнению следующих условий.

По итогам 2024 г. на выплату дивидендов должно быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд руб.

По итогам 2025 г. и каждого последующего года на выплату дивидендов планируется направлять не менее 25% от чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО.

Слияния и поглощения

Стратегия ПАО «Софтлайн» в области слияний и поглощений призвана поддерживать стратегию роста группы, что было успешно реализовано в отчетном финансовом периоде.

В апреле 2023 г. группа объявила о подписании ряда соглашений о приобретении активов, которые впоследствии были консолидированы под брендом SL Soft: ООО «Цитрос» — российского разработчика продуктов для построения экосистемы управления документами; АО «БОСС. Кадровые системы» — производитель HRM-решения «БОСС-Кадровик» для автоматизации кадрового учета и процессов управления человеческими ресурсами крупных предприятий и холдингов; ООО «Робин» – разработчик первой российской платформы ROBIN для автоматизации бизнес-процессов с использованием программных роботов (RPA) и чат-ботов; ООО «Преферентум» — производитель ML-платформы Preferentum для интеллектуальной обработки неструктурированных данных и серии прикладных бизнес-решений на ее основе. Все перечисленные решения имеют многолетнюю репутацию на рынке, обладают высокой устойчивостью и включены в Реестр российского ПО.

В июне 2023 г. группа закрыла сделку по приобретению одного из лидеров заказной разработки на российском рынке — Bell Integrator. Благодаря приобретению ПАО «Софтлайн» заняло лидирующую позицию среди независимых игроков на рынке заказной разработки программного обеспечения. После покупки Bell Integrator штат разработчиков компании составил около 3 тыс. человек.

В июле 2023 г. группа закрыла сделку по приобретению одного из лидеров российского рынка в разработке сертифицированных защищенных средств вычислительной техники — АКБ «Барьер». После сделки продуктовый портфель «Инферит» (входит в Группу), пополнился уникальной экспертизой по разработке защищенных средств вычислительной техники. Благодаря присоединению команды АКБ «Барьер» Компания получила возможность предложения комплексной экосистемы продуктов на рынок решений защищенных систем: в лице одного вендора совмещаются программная, аппаратная составляющие и технологии, позволяющие обрабатывать чувствительную информацию.

Также в июле 2023 г. группа закрыла сделку по приобретению 50,1% доли в ГК «Борлас», специализирующейся на услугах по управленческому и ИТ-консалтингу, внедрению комплексных систем управления, бизнес-приложений и PLM-решений, построению ИТ-инфраструктуры, комплексных систем безопасности, а также облачных сервисов и технической поддержке внедренных решений. Для ПАО «Софтлайн» эта сделка стала новым этапом развития в направлении наращивания сервисной экспертизы за счет получения доступа к одной из самых опытных и известных на российском ИТ-рынке команд из более чем 500 экспертов в области информационных технологий и информационной безопасности.

В декабре 2023 г. компания приобрела разработчика российских платежных терминалов «Инверсум». «Инверсум» является производителем POS-терминального оборудования с 5-летним опытом работы на рынке. Объединение компетенций и ресурсов дочерней компании ПАО «Софтлайн» «Скай Технолоджис» и «Инверсум» позволит разработать первую на российском рынке комплексную импортонезависимую линейку российских платежных терминалов, а также расширить присутствие на платежном рынке России и за рубежом.

В феврале 2024 г. группа объявила о приобретении доли в ИТ-направлении бизнеса группы компаний R.Partner. Компания приобрела долю в ИТ-части бизнеса группы R.Partner, который включает следующие основные виды деятельности: разработка критически важных инфраструктурных решений российского и иностранного производства, настройка, глубокая интеграция и полное сопровождение, услуги по ремонту оборудования ведущих российских и иностранных вендоров, поставка и настройка программных продуктов, круглосуточная техподдержка и техобслуживание, а также проектирование и строительство систем жизнеобеспечения, энергоснабжения и прочих систем зданий и ЦОДов.

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ПАО «Софтлайн» — более чем 30-летний опыт на ИТ-рынке, широкое региональное присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеет в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, Академия Softline, ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, Ваш Платежный Проводник и др.