CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Импортонезависимость
|

«Ростех» и «Аэронекст» будут совместно развивать беспилотные авиационные технологии в России

Госкорпорация «Ростех» и ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» договорились о сотрудничестве в области беспилотных авиационных технологий. Стороны подписали соглашение, в рамках которого будут взаимодействовать по линии разработки и производства БАС, их компонентов, инфраструктурных решений, а также специализированного и прикладного программного обеспечения.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Максим Выборных и генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

В фокусе внимания сторон будет как технологическая составляющая, включая вопросы стандартизации, так и отечественная нормативная база, регулирующая применение БАС на территории страны. В рамках соглашения специалисты корпорации и ассоциации намерены совместно готовить предложения по совершенствованию отраслевого законодательства. Также стороны подготовят предложения по интеграции отечественных беспилотных систем в национальные проекты и программы импортозамещения.

«Сотрудничество «Ростеха» и ассоциации «Аэронекст» направлено на создание опережающего технологического задела, развитие беспилотных технологий для решения актуальных задач отраслей экономики и государства, а также совершенствование нормативно-правовой базы», – сказал заместитель генерального директора «Ростеха» Максим Выборных.

«Ростех» обладает значительными ресурсами и опытом в области гражданской промышленности. Ассоциация «Аэронекст» же является профессиональным сообществом, которое объединяет индустрию беспилотных авиационных систем. Совместные проекты помогут установить крепкие партнерские связи с другими участниками рынка, что будет способствовать развитию отрасли БАС в России и укреплять технологический суверенитет страны», – сказал генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

В составе госкорпорации «Ростех» разработку и производство авиационных беспилотных систем и их компонентов ведут несколько компаний, в том числе «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), концерн «Калашников», «Росэлектроника», «Вертолеты России», «Швабе» и другие.

Кроме того, дочерняя компания «Азимут» работает над ИТ-решениями в сфере организации воздушного движения беспилотников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Российский «убийца» Microsoft Office сдает позиции. Выручка обрушилась почти наполовину, вместо прибыли – крупнейший в истории убыток

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024

Создан язык программирования для ИИ, который «в 68 000 раз быстрее Python»

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

Сотовая связь в России не будет прежней. Tele2 больше не будет

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще