Yandex Cloud запустила сертификацию по облачным технологиям, ориентированную на международные стандарты

Платформа Yandex Cloud запустила программу сертификации для специалистов по облачным сервисам. Программа с подтвержденными валидностью, трудностью и надежностью заданий ориентирована на российские и зарубежные стандарты тестирования облачных специалистов. Теперь инженеры, разработчики, аналитики, администраторы, архитекторы, DevOps и другие специалисты, работающие с облачными технологиями, смогут официально подтвердить компетенции и получить конкурентное преимущество при трудоустройстве и реализации ИТ-проектов – от хостинга сайтов и разработки приложений до сложных интеграционных проектов по работе с данными. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud ,

Сертификат Yandex Cloud Certified Engineer Associate подтверждает базовые знания и навыки в шести областях: базовые облачные технологии, хранение и обработка данных, DevOps и автоматизация, бессерверные вычисления, информационная безопасность и биллинг. В дальнейшем Yandex Cloud планирует расширить линейку сертификаций, добавив специализированные экзамены для разных облачных профессий.

Сертификация представляет собой онлайн-тестирование из 65 вопросов, разработанных инженерами, профессиональными методологами и психометриками – специалистами, которые оценивают качество заданий. Ответы на вопросы проверяются автоматически. Для получения сертификата необходимо правильно ответить на 70% вопросов и более. Экзамен проводится с прокторингом – специальной программой, которая ведет видео- и аудиозапись. Сервис с применением искусственного интеллекта автоматически отслеживает, соблюдаются ли правила тестирования, и фиксирует попытки списать. Профессиональные наблюдатели изучают записи и дают заключение, что при тестировании конкретного специалиста не было нарушений.

«На российском рынке пока вырабатываются единые отраслевые стандарты, позволяющие измерить уровень облачных компетенций. Мы надеемся, что одним из таких инструментов оценки станет новая программа сертификации от Yandex Cloud. Сертификат послужит для специалистов официальным подтверждением, что у них достаточно знаний для использования облачных технологий в разных задачах, будь то разработка сайта, приложения или проект по организации корпоративного хранилища данных. Для компаний, которые активно используют облачные платформы, сертификация – это возможность проверить знания своих сотрудников и подтвердить, что они смогут использовать все возможности облачных решений для задач бизнеса», – сказал Александр Черников, генеральный директор Yandex Cloud, Россия и СНГ.

Пройти сертификацию может каждый. Первый экзамен пройдет 11 апреля 2024 г. Сертификация платная, стоимость прохождения экзамена составляет 7000 руб. Для первых 250 участников предусмотрена скидка 50%, она действует до 1 июня 2024 г. Подготовиться к экзамену поможет бесплатный курс «Инженер облачных сервисов».

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Yandex Cloud уделяет особое внимание развитию облачных компетенций ИТ-специалистов. Компания уже запустила обучающие программы по специализациям «Инженер облачных сервисов», «DevOps-инженер», «Дата-инженер», «Специалист по информационной безопасности» и др. За все время существования программ курсы окончили более 36,2 тыс. человек.