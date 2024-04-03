КИФА объявляет предварительные операционные результаты за 2023 год

АО «КИФА», оператор B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем, объявляет предварительные операционные результаты за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

Ключевые операционные результаты за 2023 г.

Торговый оборот (GMV) вырос на 76% год к году до 6,7 млрд руб.

Выручка увеличилась на 74% год к году и достигла 5,7 млрд руб.

Выручка от реализации ключевых товарных категорий существенно выросла: обуви - на 63%, одежды – на 63%, сумок – на 71%.

Торговый оборот по сервису «Private-Trade» вырос на 134% год к году, по сервису «Open-Trade» - на 15%.

Средний чек по реализации вырос на 26% год к году и составил 382,3 тыс. руб.

Количество регистраций новых пользователей на платформе выросло на 29% год к году.

Ключевые корпоративные события 2023 г. и после отчетной даты

В июне 2023 г. АО «КИФА» разместило дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 200 млн руб. по ставке 14,5% на срок 3 года. КИФА стала первой компанией китайского происхождения, которая вышла на российский долговой рынок. Основной спрос на облигации обеспечили розничные инвесторы, он превысил предложение в два раза. Компания уже трижды выплатила купоны, своевременно и в полном объеме. Общая сумма выплаченных купонов на 1 апреля 2024 года составила 21,69 млн руб.

В октябре 2023 г. КИФА выступила одним из соорганизаторов первого Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества, который проводился Правительством провинции Ляонин в Шэньяне и Даляне. Главной особенностью Форума стало прямое взаимодействие между участниками посредством В2В-встреч, выставочных зон и бизнес-диалогов. Форум посетили более 800 китайских организаций. Отвечая за привлечение российской стороны, КИФА организовала участие в мероприятии около 100 делегатов из России.

В ноябре 2023 г. Национальное рейтинговое агентство (НРА) повысило кредитный рейтинг АО «КИФА» до уровня «ВВВ-|ru|» в 2023 г. со стабильным прогнозом. По мнению НРА, кредитный рейтинг компании обусловлен низкой долговой нагрузкой, высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности, комфортной оценкой уровня стратегического планирования и управления, низкой зависимостью от поставщиков. НРА впервые присвоило кредитный рейтинг АО «КИФА» на уровне «ВB|ru|» в 2021 г., в 2022 г. он был повышен до уровня «ВB+|ru|».

В ноябре 2023 г. B2B-платформа КИФА вошла в перечень значимых проектов Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству (МПК). Включение платформы в перечень проектов МПК подтвердило ее значимость и вклад в экономику двух стран.

В декабре 2023 г. в китайском городе Шэньян открылся офлайн-шоурум российских товаров провинции Ляонин под управлением платформы КИФА. Шоурум является частью хаба цифровой торговли провинции Ляонин. Открытие шоурума соответствует стратегии КИФА по развитию офлайн инфраструктуры цифровой торговли между Россией и Китаем.

В феврале 2024 г. КИФА выступила соорганизатором ярмарки «Сделано в России» в китайской провинции Ляонин, которая проводилась народным правительством провинции Ляонин совместно с Российским экспортным центром при поддержке правительства России. Как соорганизатор ярмарки, КИФА, имеющая обширную экспертизу в управлении цепями поставок, оказала помощь более чем 30 российским производителям по организации логистики, хранения, распределения и продажи их товаров на ярмарке. Ярмарка в Ляонине фактически ознаменовала запуск нового направления деятельности платформы КИФА по экспорту российских несырьевых товаров в Китай.

«В 2023 г. КИФА достигла рекордных показателей торгового оборота и выручки. По предварительным данным торговый оборот вырос на 76% до 6,7 млрд руб., выручка увеличилась на 74% до 5,7 млрд рублей. Впечатляющая динамика этих показателей обеспечена активным развитием сервиса «Private-Trade», а также существенным расширением ассортимента товаров. Сервис «Private-Trade» запущен в 2021 г., с тех пор торговый оборот по нему вырос в семь раз. Его запуск позволил значительно расширить аудиторию платформы и заключать более крупные сделки, что стало мощным драйвером роста оборота и выручки КИФА. В 2023 г. мы активно наращивали ассортимент товаров. Сегодня на платформе представлены десять товарных категорий, среди которых наибольший рост в 2023 году показали такие категории как обувь, одежда и сумки. В 2024 г. мы продолжим работу по расширению ассортиментной матрицы и привлечению на платформу новых поставщиков. Мы также планируем запустить в этом году новые направления деятельности: импорт из КНР товаров для промышленности и экспорт российских товаров в Китай», — сказал член совета директоров АО «КИФА» и основатель платформы Сунь Тяньшу.

«КИФА стратегически работает в электронной коммерции и развивает российско-китайскую торговлю, которые сейчас находятся в восходящем тренде. Товарооборот между Россией и Китаем бьет все рекорды и в 2023 г. превысил $240 млрд. Рынок электронной коммерции в России также активно растет: среднегодовой темп роста этого рынка в 2021-2026 гг. прогнозируется на уровне 27%. В 2023 г. компания продолжила реализовывать стратегию своего развития с учетом этих рыночных тенденций, а также запустила целый ряд инициатив по совершенствованию собственной онлайн и офлайн инфраструктуры, расширению ассортимента, улучшению сервиса, открытию новых направлений деятельности, которые обеспечат ее рост в средне- и долгосрочной перспективе», — сказал член совета директоров АО «КИФА» Кайл Шостак.

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КИФА — B2B-платформа цифровой торговли для осуществления сделок между поставщиками и покупателями из России и Китая. Интерфейс и функционал платформы доступны на языке пользователя, а расчеты осуществляются и отображаются в соответствующих национальных валютах: для пользователей из КНР – в юанях, для пользователей из России – в рублях. B2B-платформа КИФА – больше, чем оптовый маркетплейс, торговая площадка или торговый агент. Платформа обеспечивает полное сопровождение трансграничных сделок от поиска поставщика, выкупа товара, логистики, таможенного оформления, сертификации и маркировки до комплекса послепродажного обслуживания. АО «КИФА» основано в 2013 г. предпринимателем из Китая Сунь Тяньшу, имеющим многолетний опыт и обширную экспертизу по управлению проектами в области российско-китайских торгово-экономических отношений. Офис АО «КИФА» находится в Москве, а офис китайской материнской компании – в Пекине. Продажи ведутся на всей территории России и в Республике Беларусь. Ожидается, что 2024 г. будут запущены продажи российских товаров на территории КНР — товарооборот на платформе станет двусторонним. По итогам 2023 г. на платформе представлены товары в более чем 10 категориях: обувь, одежда, строительные материалы, детские товары, кожгалантерея, упаковочные материалы, оборудование, техника и запчасти, электроника и бытовая техника, текстиль, прочее. Ежегодно компания добавляет на платформу новые категории товаров, расширяет ассортимент в существующих категориях, применяя стратегию горизонтальной диверсификации. КИФА является 100% дочерней компанией ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)» (КНР). Бенефициарный владелец компании – ее основатель Сунь Тяньшу.