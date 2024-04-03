Образовательный холдинг Ultimate Education выкупил 100% МИИН

Международный институт интегративной нутрициологии (МИИН) стал частью образовательного холдинга Ultimate Education, который объединяет школ-лидеров в сегменте дополнительного образования (ДПО). Сумма сделки не разглашается. Об этом CNews сообщили представители Ultimate Education.

«Ultimate Education объединяет образовательные компании, которые лидируют в своих нишах за счет глубокой продуктовой экспертизы и интеграции с индустрией, формируют вокруг себя профессиональное сообщество, способны быстро расти, сохраняя маржинальность. МИИН является ведущим отраслевым проектом в нутрициологии и health коучинге, известен на рынке высоким качеством образования, научно-методической базой и большим комьюнити. Впереди большая работа по интеграции проекта в холдинг, внедрению наших единых стандартов и проработке запусков новых образовательных продуктов. Сегодня перед Ultimate Education стоит важная задача укрепления лидерских позиций на рынке онлайн-образования. Мы видим перспективы сегмента ДПО и продолжаем активно развиваться по своей бизнес-модели, которая уже показала свою эффективность. Среди задач холдинга: сохранять лидерство в своих нишах, в том числе, по качеству образовательных продуктов», – сказал Никита Подлипский, управляющий директор Ultimate Education.

«Я рада, что МИИН стал частью крупнейшего и самого быстрорастущего образовательного ДПО проекта. У каждого бизнеса есть свои этапы развития. Часто люди, которые начинают свое дело, это лидеры-идеологи, быстро устающие от рутинных процессов. Я именно такой лидер. На пятый-шестой год жизни МИИН вошел в ту стадию развития, когда ему необходимы серьезное системное управление и отлаженные процессы. Поэтому я приняла решение продать бизнес стратегическому сильному партнеру, который зарекомендовал себя экспертом в этой области. Моя многолетняя дружба с Ultimate Education дала мне уверенность в том, что это будет правильным решением, и я уверена, что не ошиблась. В проекте я остаюсь в качестве идейного вдохновителя-эксперта и президента Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ). Я уверена, что спрос на образование в сфере нутрициологии будет только расти. Сфера нутрициологии в России имеет большой потенциал для развития и является перспективным направлением на рынке образования. Все больше людей осознают важность сбалансированного питания и здорового образа жизни, что приводит к формированию высокого спроса на специалистов в этой сфере», – отметила Ната Гончар, основательница МИИН.

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за 2023 г. количество россиян, строго придерживающихся принципов здорового образа жизни, выросло на 27,6% достигнув 11 млн человек. При этом процент тех, кто умеренно поддерживает ЗОЖ, по всей стране составил 53%. Население все больше задумывается о необходимости поддержания здоровья через отказ от вредных привычек, физическую активность и правильное питание. Россияне понимают важность употребления не только здоровой пищи, но и необходимость знаний о том, как ее правильно готовить, сочетать между собой и учитывать собственные особенности организма.

Российский рынок онлайн-образования в 2023 г. вырос более чем на 30%. По данным агентства Smart Ranking, суммарная выручка топ-100 крупнейших российских edtech-компаний за 2023 г. составила 118 млрд руб., что на 31% выше аналогичного показателя 2022 г., а выручка топ-150 – 122 млрд руб. Эксперты оценивают прогнозируемый рост в 2024 г. еще на 15-20%.

Большая часть рынка онлайн-образования приходится на два сегмента – дополнительного профессионального образования (ДПО) и детского образования. Их доля по итогам года составила, соответственно, 35% и 29%. Рост сегмента ДПО по итогам года составил +27%. По прогнозам аналитиков сегмент ДПО в 2024 г. сохранит лидирующие позиции и динамику роста.

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Образовательный холдинг Ultimate Education был основан инвестиционной компанией Ultimate Capital в 2020 г. Объединяет индустриальные онлайн-школы: Bang Bang Education (BBE), Moscow Digital School, Fashion Factory School, XYZ, Psychodemia и MAED. Выручка компании по итогам 2023 года составила 1,9 млрд. руб. с ростом в 72% год к году. Совокупное число студентов школ Ultimate Education превышает 300 тыс. человек. Общий размер сообщества школ в соцсетях составляет 1,3 млн+.

Международный институт интегративной нутрициологии (МИИН) – институт с образовательными программами в сфере нутрициологии. Основан в 2018 г. Натой Гончар, нутрициологом с международным образованием, президентом Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью и сооснователем Союза Образовательных организаций в сфере превентивной медицины и управления здоровьем. Институт предлагает программы обучения как для начинающих, так и для опытных специалистов. С 2018 г. МИИН выпустил более 15,5 тыс. студентов профессиональных и общеобразовательных программ. На базе научной лаборатории института было проведено более 500 рабочих исследований по нутрициологии и медицине. МИИН также развивает собственное B2C-приложение для контроля питания и консультаций с нутрициологами. Экспертами платформы являются более 1000 нутрициологов.