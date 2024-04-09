Softline Venture Partners инвестирует миллиард в edtech

Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners начинает принимать заявки на инвестирование от технологических компаний в образовательном сегменте. Общий объем инвестиций составит до 1 млрд. руб. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Елена Волотовская, глава фонда Softline Venture Partners: «2023 г. был не самым удачным для направления edtech, которое, по общим вложениям российских инвесторов, заняло лишь восьмое место среди прочих индустрий. Так что мы решили поддержать индустрию в 2024 г., ведь высокий уровень образования является одним из приоритетов развития государства. Кроме того, считаем сам сектор перспективным для инвестиций, его потенциал далеко еще не исчерпан».

К компаниям-претендентам предъявляется ряд требований. Они должны обладать готовым продуктом с доказанной ценностью, заниматься созданием контента в сфере ИИ, ИБ или разработки программ, иметь годовой оборот не менее 50 млн руб., демонстрировать рост финансовых показателей год к году, предоставлять платформенные решения с подписочной моделью В2В или В2С, а также быть ориентированы на обучение совершеннолетних, либо получающих высшее/среднее образование.

Компании, отобранные фондом, получат возможность использовать каналы продаж ГК Softline для продвижения и развития продуктов, получат синергию с «Академией Softline», доступ к базе корпоративных заказчиков, а также прямой доступ к юридической, финансовой, методической и маркетинговой экспертизе и выводу продуктов в регионы России и дружественные страны.

Компании оцениваются по критериям инноваций, потенциала для роста и конкурентных преимуществ. Окончание приема заявок – в июне 2024 г.

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Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners был основан в 2008 г. Основной фокус — ИТ-компании на ранних этапах развития по широкому спектру технологий. Глава фонда — Елена Волотовская.