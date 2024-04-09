CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Softline Venture Partners инвестирует миллиард в edtech

Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners начинает принимать заявки на инвестирование от технологических компаний в образовательном сегменте. Общий объем инвестиций составит до 1 млрд. руб. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Елена Волотовская, глава фонда Softline Venture Partners: «2023 г. был не самым удачным для направления edtech, которое, по общим вложениям российских инвесторов, заняло лишь восьмое место среди прочих индустрий. Так что мы решили поддержать индустрию в 2024 г., ведь высокий уровень образования является одним из приоритетов развития государства. Кроме того, считаем сам сектор перспективным для инвестиций, его потенциал далеко еще не исчерпан».

К компаниям-претендентам предъявляется ряд требований. Они должны обладать готовым продуктом с доказанной ценностью, заниматься созданием контента в сфере ИИ, ИБ или разработки программ, иметь годовой оборот не менее 50 млн руб., демонстрировать рост финансовых показателей год к году, предоставлять платформенные решения с подписочной моделью В2В или В2С, а также быть ориентированы на обучение совершеннолетних, либо получающих высшее/среднее образование.

Компании, отобранные фондом, получат возможность использовать каналы продаж ГК Softline для продвижения и развития продуктов, получат синергию с «Академией Softline», доступ к базе корпоративных заказчиков, а также прямой доступ к юридической, финансовой, методической и маркетинговой экспертизе и выводу продуктов в регионы России и дружественные страны.

Компании оцениваются по критериям инноваций, потенциала для роста и конкурентных преимуществ. Окончание приема заявок – в июне 2024 г.

***

Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners был основан в 2008 г. Основной фокус — ИТ-компании на ранних этапах развития по широкому спектру технологий. Глава фонда — Елена Волотовская.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

У экс-подполковника КГБ и экс-замглавы аппарата Госдумы по телефону похитили 44 миллиона

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

С HP сбили спесь. Компания ответит в суде за блокировку принтеров и навязывание своих картриджей

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Google запустила бесплатный ИИ-инструмент для написания кода

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще