При поддержке резидента ОЭЗ «Технополис Москва» создано более 50 высокотехнологичных стартапов

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) создал более 50 стартовых предприятий. Среди крупных проектов – системы ориентации и навигации для беспилотного транспорта, отечественные 3D-принтеры, микроигольчатые аппликаторы для трансдермальной доставки лекарств. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Предприятие – один из старейших резидентов особой экономической зоны. Компания получила статус в 2011 г. За 13 лет объем инвестиций превысил 3 млрд руб. Также в 2011 резидент создал инвестиционный фонд для вывода на рынок инновационных бизнес-идей, за это время при его поддержке создано более 50 стартапов. К примеру, в 2020 г. центр профинансировал компанию по производству систем ориентации и навигации для беспилотников и роботов. Технологии могут применяться при создании беспилотного транспорта, беспилотной уборочной техники в сфере ЖКХ», – сказал Владислав Овчинский.

В настоящее время в портфель предприятия входит 34 действующих стартовых компании, находящихся на различных стадиях инвестирования. Объем финансирования рассчитывается на основе составленного бизнес-плана и финансовой модели проекта. Доля резидента ОЭЗ Москвы в стартапе составляет менее 50%, чтобы тот сохранил статус малого и среднего предприятия и смог обратиться за финансированием по программам Фонда содействия инновациям.

«Развитая производственная инфраструктура компании, а также наличие партнерских отношений с ведущими российскими – прежде всего Национальным исследовательским университетом «МИЭТ» – и зарубежными научно-исследовательскими организациями, предприятиями и вузами отрасли позволяют открывать стартапам доступ к современным технологиям, находить индустриальных партнеров, получать грантовое финансирование. Это позволяет коммерческим проектам сократить сроки разработки и вывода инноваций на рынок», – сказал генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

Несколько технологических проектов уже готовы предоставить Москве свои решения для реализации инновационных и социальных проектов города. Так, в 2012 г. резидент ОЭЗ «Технополис Москва» стал соучредителем первого российского производителя персональных 3D-принтеров (компании ООО НПП «ИИС», бренд Picaso 3D). Свои разработки в области аддитивных технологий стартап ведет с 2011 г. Компания подала заявки на патенты ряда технологий и технических решений в этой области. Предприятие готово предложить свою продукцию для оснащения медучреждений в рамках реализуемой в Москве программы модернизации медицинской инфраструктуры национального проекта «Здравоохранение».

Другая компания («Игла»), которая получила финансирование инвестиционного фонда ЗНТЦ, с 2017 г. занимается разработкой микроигольчатых аппликаторов. Устройства используют в системах трансдермальной доставки препаратов, когда лекарственные средства и вакцины попадают в организм, минуя кровеносное русло – напрямую через кожу.

С 2011 г. предприятие освоило выпуск 50 видов импортозамещающих изделий микроэлектроники и микросистемной техники, достигнув объема выручки почти в 6 млрд руб.

Статус резидента ОЭЗ позволяет обнулить транспортный, земельный и имущественный налоги, НДС на ввод товаров, а также снизить налог на прибыль с 20% до 2%.

ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.