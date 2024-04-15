«Группа Астра» объявляет о начале вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) основного акционера на «Московской бирже»

ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций компании, в рамках которого основной акционер группы Денис Фролов планирует предложить к приобретению часть принадлежащих ему акций группы.

Компания ожидает, что предложение акций позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций компании. Более того, увеличение free-float станет шагом на пути к включению акций компании в первый уровень листинга и базу расчета ряда индексов «Московской биржи». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Предварительные параметры предложения

В рамках SPO продающий акционер – Денис Фролов – предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций «Группы Астра» в размере от 10,5 млн штук, но не более 21,0 млн штук, что составляет 5–10% от общего количества акций компании. Продажа от 5% позволит претендовать на попадание в первый уровень листинга «Московской биржи». В случае продажи 10% акций компания сможет рассчитывать на попадание в индекс «Московской биржи», что расширит круг потенциальных инвесторов, которые могут инвестировать в акции компании. Предложение не размывает доли существующих акционеров.

Ожидается, что в результате SPO free-float группы может увеличиться до 15%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.

Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 руб. за одну акцию. В процессе формирования книги заявок ценовые индикации могут быть уточнены в рамках изначально объявленной индикации. Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена не позднее 19 апреля 2024 г.

Сбор заявок на участие в SPO продлится с 15 по 18 апреля 2024 гг. включительно, но может быть завершен досрочно по решению продающего акционера.

Компания и продающий акционер, а также аффилированные с ними лица, приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение и ряд других действий c акциями компании (lock-up) в течение шести месяцев с даты завершения SPO.

Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев: «С момента IPO «Группы Астра» в октябре прошлого года капитализация компании почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 тыс. Мы регулярно общаемся с инвесторами и видим высокий долгосрочный интерес к нашей инвестиционной истории. Увеличение free-float соответствуют нашим намерениям по расширению базы акционеров и попаданию на радар новым группам инвесторов. Это, по нашему мнению, будет способствовать дальнейшему росту капитализации динамично развивающего бизнеса. По итогам 2023 г. мы сохранили лидерство по темпу роста среди российских публичных технологических компаний, нарастив выручку на 77%. За год наша клиентская база увеличилась в 1,5 раза до 22,5 тыс. организаций. В течение следующих двух лет мы намерены утроить чистую прибыль компании – базу для дивидендных выплат – как за счет привлечения новых клиентов, так и повышения уровня проникновения продуктов экосистемы среди существующих пользователей операционной системы Astra Linux. Со своей стороны мы также продолжим реализовывать меры для дальнейшего повышения капитализации компании, а именно: укреплять технологическое лидерство, обеспечивать прибыльный рост и поддерживать высокий уровень информационной открытости группы».

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«Группа Астра» – учестник российского IT-рынка, производитель инфраструктурного ПО. В экосистеме группы – 21 продукт, который комплексно закрывает потребности заказчиков в стеке инфраструктурного программного обеспечения: сертифицированная операционная система Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», программное обеспечение для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup и др.

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