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В НИТУ МИСИС научат создавать новые материалы для авиации и энергетики

В Университете МИСИС открывается новая магистратура «Технология наноструктурированных композиционных материалов». Выпускники станут материаловедами-технологами с фундаментальной подготовкой в области химии — смогут создавать прочные, но легкие композиционные конструкционные материалы нового поколения для авиации, энергетики, строительства, автомобилестроения и производства товаров массового потребления. Слушатели освоят технологии создания металл-ионных батарей и суперконденсаторов — самых востребованных источников энергии для электро- и гибридных автомобилей. Благодаря полученным компетенциям и удобному графику студенты уже во время учебы смогут работать как в лабораториях НИТУ МИСИС, так и в организациях-партнерах: в госкорпорациях, на научно-производственных предприятиях, в коммерческих структурах.

Слушатели программы также изучат необходимые в работе цифровые технологии обработки изображений, будут конструировать структуры материала под заданные свойства, создавать математические модели для предсказания свойств композитов и скорости их деградации при эксплуатации и др. Студенты получат актуальные знания в области химических технологий, материаловедения и физики твердого тела и на практике познакомятся с наиболее востребованными направлениями исследований и технологиями производства материалов и их технической сертификации на международном уровне.

«Университет МИСИС – лидер в области материаловедения в России. Как один из ведущих технических вузов страны при разработке и реализации образовательных программ мы отвечаем на вызовы времени, учитываем потребности рынка труда. Новая магистратура НИТУ МИСИС «Технология наноструктурированных композиционных материалов» направлена на подготовку специалистов, способных создавать и внедрять в производство материалы для высокотехнологичных, наукоемких отраслей. Выпускники будут востребованы как крупными компаниями, так и стартапами инновационного профиля», – сказала ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова.

В область компетенций выпускников программы войдет разработка углерод-углеродных композитов, суперконденсаторов и полимер-композитных материалов на основе термопластичных матриц из новых инженерных полимеров.

«Современные химические технологии активно используются при создании материалов с рекордными показателями прочности и энергоэффективности. Специалисты в области таких технологий крайне востребованы в ключевых отраслях промышленности, которые определяют развитие нашей страны — авиастроении и энергетике» — отметил д.ф.-м.н. Сергей Калошкин, директор Института новых материалов Университета МИСИС.

Специалисты этого профиля востребованы на предприятиях госкорпораций «Росатом», «Ростех», в научных организациях РАН, на научно-производственных предприятиях и других коммерческих структурах. Желающие сконцентрироваться на продолжении научных исследований могут поступить в аспирантуру НИТУ МИСИС.

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