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SkillStaff: какие ИТ-специалисты востребованы в ритейле

B2B-маркетплейс ИТ-аутстаффинга SkillStaff провел исследование запросов на специалистов от ритейлеров, пользующихся платформой. Компания выяснила, какие услуги и квалификации айтишников востребованы на рынке розничной торговли, а также определила популярные стеки и грейды. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Стеки

Данные исследования показали, что ритейл расширил пул работ для ИТ-специалистов. В марте 2023 г. сфера торговли привлекала аутстафферов для задач, связанных с маркетплейсами и интернет-магазинами, CRM и омниканальными платформами. Сейчас компании интересуют работы на таких направлениях как: «», системы управления заказами и доставкой, мобильные приложения, маркетплейсы и интернет-магазины.

Изменился фокус на востребованные стеки ИТ-специалистов. По итогам марта 2024 г. в топ-3 поиска у ритейлеров вошли следующие специалисты: системные аналитики, Java-разработчики, фулстек тестировщики.

Годом ранее одинаковой популярностью пользовались PHP-разработчики, тестировщики (ручное тестирование) и системные аналитики.

«При принятии решения о найме кандидата, клиенты обращают внимание на отрасль, с которой ИТ-специалист работал ранее. Заказчики высоко ценят аустафферов с опытом в ритейле и не проявляют интереса к людям из банковской сферы. Такие требования обусловлены высокой динамичностью розничной сферы: профессионалы должны быть гибкими и быстро адаптироваться к новым изменениям», – сказала Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff.

Грейды

На платформе SkillStaff зафиксирован повышенный интерес к экспертам с высокой квалификацией (71% заявок от ритейлеров были Middle+, Senior, Lead). Однако показатель спроса сократился за прошедший год – в марте 2023 г. он составлял 78%. Вторую позицию по количеству запросов занимают специалисты среднего уровня, их доля в общем объеме заявок – 24%, в 2023 г. – 15%. Наименьшее количество заявок (5%) получено на аутстафферов, имеющих начальный грейд (в 2023 г. – 7%).

Сроки

По оценке SkillStaff, большинство клиентов нанимают экспертов сроком до полугода (51%). У четверти клиентов (24%) – потребность в аренде сотрудников на период больше года. Около 13% заказчиков ищут аутстафферов на срок от 6 до 12 месяцев, а по иным условиям – 11%. Практически все компании (94%) рассматривают кандидатов для удаленного формата работы, и лишь 6% – с гибридным графиком.

Ставки

Отдельно стоит отметить повышение стоимости арендной ставки ИТ-специалистов. Сейчас среднее значение по всем специальностям, размещенным на платформе, составляет 3185 руб. в час, в марте 2023 г. размер часовой ставки был на 14% ниже. Самый высокий средний тариф зафиксирован на разработчиков С++ и составляет 4400 руб. в час, а низкий – на специалистов технической поддержки (1700 руб./час). Средняя стоимость системных аналитиков, разработчиков и тестировщиков варьируется от 2000 до 3500 руб. в час.

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SkillStaff – B2B-маркетплейс для поиска ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга. Сегодня на платформе более 10 тыс. специалистов 95+ квалификаций от 300+ ИТ-компаний, среди которых разработчики, тестировщики, аналитики, инженеры, архитекторы и др. Платформа позволяет самостоятельно подобрать кандидата под необходимую задачу по квалификации и грейду, а также через единое окно управлять бронированием, оплачивать услуги и получать отчетность.

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