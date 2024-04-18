В России на 30% вырос спрос на ИБ-специалистов, умеющих работать с искусственным интеллектом

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование рынка труда в сфере информационной безопасности. Аналитики выяснили, что спрос на ИБ-специалистов, имеющих навыки работы с технологиями искусственного интеллекта, в 2023 г. вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом, а с 2020 г. число таких вакансий увеличилось в 3,5 раза. В 2024 г. тренд продолжается – по итогам I квартала 2024 г. навыки работы с ИИ стали требоваться в два раза чаще, чем в начале 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС RED.

При этом, несмотря на рост спроса, доля вакансий с требованиями к навыкам работы с технологиями искусственного интеллекта от общего объема вакансий ИБ-специалистов пока невелика. С 2021 г. она ежегодно росла примерно на один процентный пункт и в 2023 г. составила лишь 4% – из 77,5 тыс. вакансий в сфере кибербезопасности только в 2,8 тыс. были указаны навыки работы с ИИ. Такой же она остается и в I квартале 2024 г.

Самыми быстрорастущими ежегодно оказываются разные ИИ-навыки в зависимости от трендов. Так в 2021 г, наибольший рост показали вакансии с упоминанием терминов «Искусственный интеллект» или AI. В 2022 г. быстрее всего росла востребованность специалистов с навыками по запросам к ИИ-системам, таких как промпт-инженеры, что связано с популярностью и развитием технологий на базе генеративного интеллекта. А в 2023 г. резко возросла востребованность сотрудников, умеющих работать непосредственно с GPT-моделями и конкретно с сервисом ChatGPT, — количество вакансий с этим ИИ-навыком увеличилось в 6,6 раза по сравнению с 2022 г. Чаще всего от специалистов по информационной безопасности требуют знания методов машинного обучения (ML) — примерно в 65% случаев на протяжении всего исследуемого периода с 2020 по 2023 гг.

«Мы наблюдаем повсеместное внедрение ИИ в бизнес-процессы. Технологии машинного обучения становятся фокусом не только ИТ, но и ИБ, а значит, потребность в экспертах по кибербезопасности, которые не только используют ИИ в целях автоматизации, но также умеют искать уязвимости в системах машинного обучения, будет только увеличиваться», — сказала Евгения Наумова, генеральный директор компании МТС RED.

Наиболее заметный рост числа вакансий как на ИБ-специалистов в целом (60%), так и на ИБ-специалистов со знанием ИИ (140%) был зафиксирован в 2021 г. Аналитики связывают это с необходимостью обеспечить информационную безопасность в условиях массового перехода на удаленную работу из-за пандемии COVID-19 и общим ростом энтузиазма в отношении развития ИИ-технологий. В 2022 г. динамика спроса заметно сократилась – до 11% и 12% соответственно. В 2023 г. ИБ-специалистов искали на 17% чаще, а ИБ-специалистов с навыками работы с ИИ – на 30% чаще.

«Востребованность специалистов в сфере информационной безопасности быстро растет — количество вакансий для них увеличилось с 37,1 тыс. вакансий в 2021 г. до 77,6 тыс. в 2023 г. Однако, хотя спрос на владеющих ими ИБ-специалистов растет почти вдвое быстрее рынка, знание технологий искусственного интеллекта пока не стало широко распространенным требованием, при этом очевидно, что ИИ будет все глубже проникать в задачи ИБ-специалистов», — отметил Виталий Терентьев, директор департамента специальных проектов hh.ru.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 10 млн пользователей, услугами дочернего МТС Банка – 3,3 млн клиентов, общее количество экосистемных клиентов МТС составляет почти 13 млн. Компания располагает в России 14 дата-центрами и розничной сетью из более 5000 магазинов.