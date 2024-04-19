Доля акций в свободном обращении «Группы Астра» увеличивается до 15% по итогам вторичного предложения обыкновенных акций (SPO)

ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и разработчик инфраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает об итогах вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Финальные параметры предложения

Цена размещения составила 555 руб. за акцию. По итогам закрытия биржевой книги суммарный размер SPO составил 11,7 млрд руб.

В SPO было продано 21 млн акций, в результате чего доля акций компании в свободном обращении увеличилась до 15%, что потенциально позволяет компании претендовать на попадание в первый уровень листинга и в индекс «Московской биржи».

Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Общий спрос инвесторов многократно превысил размер предложения.

Компания рассматривает SPO в качестве важного шага на пути превращения «Группы Астра» в одну из голубых фишек российского фондового рынка и рассчитывает в результате сделки расширить базу акционеров за счет включения акций в биржевые индексы.

Компания и продающий акционер, а также аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение и ряд других действий c акциями компании (lock-up) в течение шести месяцев с даты завершения SPO.

Генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев: «С момента IPO «Группы Астра» прошло всего полгода, но даже за такой короткий период мы смогли продемонстрировать инвестиционному сообществу открытость и высокую эффективность бизнеса. Наша команда продолжает укреплять лидерские позиции, совершенствовать экосистему компании. Мы ставим перед собой новые стратегические цели и постоянно работаем над тем, чтобы оправдывать высокое доверие инвесторов. Наша сделка стала крупнейшим SPO в технологическом секторе с 2020 г. и крупнейшим дебютным SPO с 2021 г. Нам удалось привлечь значительный спрос со стороны инвесторов на довольно крупный для подобных сделок объем. Причем мы увидели повышенный интерес со стороны институциональных инвесторов – порядка 60% спроса пришлось на них. Также высокий спрос был у наших сотрудников, а это сильный аргумент в пользу того, что наши специалисты верят в развитие компании. Еще с IPO мы видели повышенный интерес к нашей инвестиционной истории со стороны широкого круга инвесторов и в начале нового витка роста приняли стратегическое решение о превращении акции «Группы Астра» в голубую фишку. Я благодарю и приветствую новых акционеров, а также инвесторов, увеличивших свои позиции в компании».

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«Группа Астра» – участник российского ИТ-рынка, разработчик инфраструктурного ПО. В экосистеме группы – 21 продукт, который закрывает потребности заказчиков в стеке инфраструктурного программного обеспечения: сертифицированная операционная система Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», программное обеспечение для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup и др.

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