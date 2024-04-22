Компания Axenix стала партнером Президентской академии

Компания Axenix и Президентская академия подписали соглашение о сотрудничестве. Axenix выступит для академии технологическим партнером в рамках программы подготовки руководителей и команд проектов цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Президентская академия создана в 2010 г. указом Президента России, на сегодняшний день является национальной школой государственного управления и научно-исследовательским и экспертным центром в сфере социально-экономической политики и госуправления. Ежегодно число обучающихся достигает 249 тыс. в рамках 4,5 тыс. образовательных программ.

Подписанное вузом и компанией соглашение предусматривает участие Axenix в качестве технологического партнера в программе повышения квалификации «Реализация проектов цифровой трансформации», которая реализуется на базе Президентской академии.

В рамках программы предусмотрены различные виды образовательной деятельности. Итогом программы станет разработка индивидуального проекта цифрового развития организации.

«Разработка и внедрение стратегий цифровой трансформации — одна из сильных сторон Axenix. Участвуя в программе в качестве технологического партнера, мы будем делиться с обучающимися реальным проектным опытом и самыми актуальными подходами в области разработки и реализации стратегий», — сказал Дмитрий Горынин, управляющий директор Axenix.

По его словам, подготовка актуальных материалов для модуля программы, посвященного стратегическому управлению цифровым развитием, была выполнена экспертами Axenix за месяц. Опрос участников программы показал, что данный модуль является одним из самых ожидаемых.

Axenix продолжит делиться со студентами наработанным опытом в рамках обучающих программ Президентской академии, в том числе будут подготовлены экспертные материалы по созданию корпоративной архитектуры и ИТ-инфраструктуры компаний.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2,5 тыс. сотрудников. Благодаря сочетанию уникальных знаний, опыта и компетенций более чем в 40 отраслях, предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.