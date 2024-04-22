«Контур» помог ТД «Аврора» снизить риски невозврата дебиторской задолженности

ТД «Аврора» смог снизить риски невозврата дебиторской задолженности с помощью скоринговой оценки контрагентов в «Контур.Фокусе». Продуктовый дистрибьютор настроил проверку по индивидуальным сценариям и автоматизировал мониторинг состояния бизнеса 2 тыс. деловых партнеров. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Большую часть клиентской базы ТД «Аврора» составляют мелкорозничные магазины формата «у дома»: юрлица и ИП. Проверка субъектов малого бизнеса имеет свои особенности: индивидуальные предприниматели не публикуют свою финансовую отчетность, не всегда разбираются в нюансах налогообложения и чаще всего работают по постоплате. Все это создает для поставщика повышенные риски невозвратной дебиторской задолженности и требует повышенного контроля за изменениями в деятельности таких клиентов. Дополнительная сложность в том, что оценивать субъектов МСП нужно по определенным критериям, учитывающим специфику малого бизнеса.

Для решения своей задачи ТД «Аврора» выбрал скоринговую проверку в «Контур.Фокусе». На выбор, в первую очередь, повлияла возможность автоматизировать проверку по заданным критериям и задавать уровни риска по каждому из них.

Также в пользу скоринга сыграл интерфейс решения: все маркеры риска разбиты по категориям: финансовое состояние, активность организации, требования к организации (задолженности по налогам и сборам. исполнительные производства и пр.), данные по связанным сторонам. Все это упрощает настройку моделей проверки разными специалистами.

Андрей Светлов, генеральный директор ТД «Аврора»: «Мы прогоняем всех контрагентов через настроенную заранее скоринговую модель и получаем список из 20-30 компаний, по которым сработали какие-то тревожные индикаторы. Эти рисковые компании мы направляем на дополнительную проверку службе безопасности, комплаенса, специалистам, которые занимаются управлением дебиторской задолженностью.С помощью Скоринга за месяц мы выявляем 8-10 проблемных клиентов. Средняя сумма задолженности у мелкорозничного клиента 30 тыс. руб. Даже самый простой судебный процесс обходится в 20-25 тыс. руб. Идти с такой задолженностью в суд нерентабельно. За счет выявления рисков до образования такой проблемной задолженности, мы за год экономим около трех миллионов. Конкретный экономический эффект можно просчитать на своем предприятии и сделать вывод, нужно внедрять у себя скоринговую оценку или нет. Для нас совершенно очевидно, что это необходимо».

Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса: «Оценка контрагентов в оптовых компаниях включает в себя максимальный набор типовых сценариев проверки: проверка клиентов на условиях товарного кредитования, проверка поставщиков на условиях авансирования. Поэтому эффект от использования инструментов скоринга в ТД «Аврора» можно назвать показательным. За счет автоматизации проверок, исключения ошибок из-за человеческого фактора наш клиент повысил эффективность работы с дебиторской задолженностью. Именно таких результатов мы ожидали, разрабатывая скоринг».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.