Число компаний, подключившихся к электронной накладной, за год выросло вдвое

По данным мультисервисного логистического оператора ПЭК и компании «СКБ Контур», в I квартале 2024 г. на ЭДО в грузоперевозках перешли в два раза больше компаний, чем за январь-март 2023 г., а трафик обмена документами за этот период вырос более чем в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Больше всего спрос на электронный документооборот (ЭДО) в грузоперевозках увеличился среди импортеров, транспортных, логистических компаний, производителей и ритейлеров алкогольной продукции, для которых транспортная накладная может стать обязательной уже с 1 июня 2024 г.

Крупнейшие ритейлеры начали массово обращаться к операторам электронного документооборота после запуска пилотного проекта по обмену электронной транспортной накладной (ЭТРН) в сегменте доставки алкогольной продукции, сообщила Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика» от «Контура».

Игорь Алексашов, директор по транспортной логистике ПЭК: «При переходе на ЭДО логистические операторы и крупные перевозчики сокращают расходы на оформление и обмен накладными. Кроме того, компании повышают оборачиваемость денежных средств — счет за оказанные транспортные услуги выставляется в течение одной недели, тогда как при обмене бумажными документами ожидание может доходить до 30 дней, пока заказчик не подпишет бумажные оригиналы».

В 2023 г. ПЭК перевел в электронный формат более 50% транспортных накладных в 86 регионах России, свыше 16% партнеров-перевозчиков. В этом году планирует подключить еще 15% транспортных компаний. Тем, кто выбирает ЭТРН, логистический оператор передает больше заказов, а также информирует их о том, что оперативное выставление счетов поможет ускорить оплату. «Чтобы помочь перевозчикам перестроить бизнес-процессы, ПЭК проводит их обучение и совместно тестирует подписание накладной на каждом этапе», — сказал Игорь Алексашов.

Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика» от «Контура»: «Крупные игроки оценили преимущества системы и все активнее стимулируют рынок, подключая к ЭДО в грузоперевозках контрагентов. Переход малого бизнеса на электронный документооборот тормозит страх перед изменениями в привычной схеме работы с документами. Для упрощения обмена документами между участниками цепи поставок, «Контур» настраивает роуминг с пятью операторами ЭДО и во втором квартале 2024 г. планирует запустить этот процесс».

Уже с 1 июня 2024 г. обмен ЭТРН для участников рынка алкогольной продукции может стать обязательным, в течение нескольких лет государственные органы планируют подключить и другие отрасли. Поэтому спрос на ЭДО в грузоперевозках продолжит расти, отметила Оксана Леонова.

Данные ПЭК подтверждают тенденцию. До конца 2024 г. компания планирует нарастить долю электронных транспортных накладных на 15 п.п., до 65%, сообщил Игорь Алексашов.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.