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ГК «Русская Энергия» консолидирует закупки своих предприятий на B2B-Center

Группа компаний «Русская Энергия» начала сотрудничество с B2B-Center.

Для холдинга была разработана брендированная торговая площадка, объединяющая закупки трех подразделений: ООО Группа «Русская Энергия», ООО «Северная звезда», АО «ВоркутаУголь».

Решение B2B-Center позволило собрать всех контрагентов в единой базе, расширить пул поставщиков и повысить конкуренцию на торгах. Кроме того, реализована возможность настройки интеграции площадки с внутренними учетными системами и сервисами.

С июня 2023 г. на ЭТП уже состоялось более 288 лотов на общую сумму свыше 26,6 млрд руб. На торгах закупается все необходимое для угледобывающих предприятий: от бурового оборудования до программного обеспечения.

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