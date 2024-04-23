Разработчик гиперконвергентной платформы vStack и «Системный софт» подписали соглашение о партнерстве

«Системный софт» подписал соглашение о партнерстве с компанией-разработчиком гиперконвергентной платформы виртуализации vStack. Благодаря партнерству с vStack интегратор дополнит свой портфель в области инфраструктурного ПО.

Основная разработка vStack — одноименная гиперконвергентная платформа виртуализации, предлагающая несколько сценариев использования: создание программно-определяемого ЦОДа, инфраструктуру для удаленных офисов, среды разработки и тестирования.

«Системный софт» — технологический партнер, интегратор и консультант, занимающий высокие позиции в рейтингах российского ИТ-рынка. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая поставку и установку программного и аппаратного обеспечения, консультации экспертов. «Системный софт» также входит в топ-100 крупнейших российских ИТ-компаний по версии CNews.

«Процесс перехода на отечественные решения для виртуализации сегодня находится в активной фазе. Совершенно очевидно, что российским компаниям необходимо как можно скорее переходить на качественные локальные ИТ-продукты, которые могут обеспечить потребности рынка. Отечественная платформа виртуализации vStack обладает достаточной технической и экспертной базой для замещения иностранных решений. Наше партнерство с “Системным софтом” — крупным интегратором и экспертом в реализации инфраструктурных проектов, расширит и усилит наши возможности по предоставлению сервисов виртуализации», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

«Мы гордимся тем, что можем предложить нашим клиентам передовые и качественные решения. Партнерство с vStack расширяет наши возможности и усиливает нашу позицию на рынке. Решение vStack является разумной альтернативой зарубежным решениям виртуализации», — отметил Егор Трисеев, руководитель отдела общего ПО «Системный софт».