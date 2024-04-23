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Россияне пока не определились, как относиться к работе, выполненной с помощью искусственного интеллекта

Отличный результат или халтура? Каждый второй россиянин пока затрудняется с оценкой качества работ с использованием нейросетей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

На вопрос «Искусственный интеллект для вас — это скорее гарантия высокого результата и качества или скорее брак и халтура?» затруднился ответить 51% россиян. «Это помощь. Но нужно проверять»; «Искусственный интеллект несовершенен»; «Скорее экономия времени», «Если это творчество (литература, музыка, живопись и т.д.), то халтура. Если технологии, требующие точности и основанные на определённых шаблонах и чётких протоколах, то ИИ — это скорее благо», — комментируют респонденты.

Россиян, считающих выполненную с использованием нейросетей работу более качественной, — 24%. Для такого же числа опрошенных (25%) искусственный интеллект на сегодняшний день является синонимом брака и халтуры.

Мужчины на треть чаще, чем женщины, оставляли негативные отзывы о нейросетях (29 и 19%). Женщины больше всех затруднялись с оценкой (58%). Защищают нейросети чаще всего россияне до 34 лет: 3 из 10 назвали ИИ гарантом высокого результата и качества работы.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 357

Время проведения: 10—18 апреля 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

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