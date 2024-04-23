Треть работодателей увеличили кафетерий бонусов для работников. 15% сократили поддержку сотрудников

На отсутствие бонусов от работодателя жалуется каждый второй работник. Сильнее всего от этого страдают рабочий персонал, журналисты и юристы, свидетельствуют результаты исследования группы «Ренессанс страхование» совместно с российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. При этом с начала пандемии, когда бизнес столкнулся с экономическими трудностями, лишь каждая седьмая компания, внедрившая систему корпоративных бонусов, сократила ее объем, тогда как треть, наоборот, увеличили. Самым востребованным бонусом оказался полис ДМС — корпоративной медстраховкой хотел бы обладать каждый второй трудоустроенный россиянин, на втором месте оказался гибкий график работы (44%), а на третьем – корпоративные мероприятия (31%). Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс Страхование» и hh.ru.

Почти две трети трудоустроенных россиян заявляют о нехватке корпоративных бонусов, таких как медицинская страховка, абонементы в спортзал, корпоративная пенсия и прочие виды поддержки, и лишь 5% компаний задумываются об их введении в этом году. Наиболее пессимистично ситуация выглядит в Челябинской области, где об отсутствии бонусов на работе заявили почти три четверти респондентов из этого региона (71%), а также в Татарстане (66%), Пермском крае (61%), Подмосковье (61%), Свердловской области (57%), Санкт-Петербурге (57%), Новосибирской области (57%), Башкортостане (57%), Нижегородской области (56%), Краснодарском крае (55%), Москве (53%) и Ростовской области (52%).

Чаще других об отсутствии социальных бонусов говорили респонденты, занятые в юридической отрасли (74%) и медиаиндустрии — журналисты, маркетологи, PR- и SMM- специалисты (71%), — а также рабочий персонал (71%), участники логистической отрасли (67%), гостинично-ресторанного бизнеса (60%), медицинской отрасли (57%) и строительного сектора (56%).

В то же время опрос показал, что из числа компаний, которые обеспечивают сотрудников социальной поддержкой, значительная часть стремится улучшить ее качество, несмотря на экономические сложности, с которыми бизнес сталкивается с начала пандемии. Треть респондентов сообщили, что их работодатель за последние три года расширил соцпакет. Каждый второй отметил, что пакет бонусов за этот период остался прежним, и лишь 15% заметили сужение спектра доступных опций.

Чаще других о сокращении говорили респонденты, задействованные в отрасли продаж товаров и услуг для населения (28%), строительном секторе и ИТ-индустрии. Активнее всех социальную поддержку персонала наращивали участники производственной отрасли (45%), недвижимости (40%) и финансового сектора (37%).

Медицинская страховка (ДМС) оказалась самым распространенным социальным бонусом — о ее наличии сообщили свыше половины респондентов из числа тех, чья компания располагает социальными программами для сотрудников. Работодатели 44% опрошенных ввели опцию гибкого графика. Каждый третий респондент рассказал о наличии корпоративного фитнеса, шестая часть — о регулярном прохождении медицинских чекапов, каждый седьмой — о включении родственников в программу ДМС. Работодатели такого же количества респондентов дают сотрудникам возможность воспользоваться помощью психолога.

Такое предложение обусловлено соответствующим спросом. Корпоративной страховкой хотел бы обладать каждый второй респондент. Почти для половины опрошенных важен гибкий график, а для трети — наличие опции корпоративного фитнеса. Почти треть опрошенных (31%) стали относиться к своему работодателю лояльнее после внедрения бонусов и столько же за счет них улучшили свое здоровье.

«ДМС стали оформлять компании, ранее не включавшие медицинское страхование в соцпакет. Крупные работодатели особенно активно используют возможности снижения расходов за счет дополнительных опций управления договором. Отсюда рост спроса на ДМС с франшизами (в прошлом году число таких программ увеличилось на 9%). Такие программы предусматривают оплату франшизы сотрудником, франшиза составляет как правило 15-20% от суммы счета за полученные медицинские услуги. Также популярна линейка программ, сочетающих обычный очный прием и дистанционные консультации (сейчас помощь врача не обязательно предполагает отсутствие на рабочем месте, примерно каждый 10 случай – это телемедицинские консультации). Стоимость таких программ примерно на 15% ниже, за счет сокращения количества приемов и более быстрого получения услуг при совмещении онлайн и офлайн формата посещения врачей», – сказала управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

В опросе приняли участие 2004 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования на платформе hh.ru в марте 2024 г.