CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры
|

ИT-сообщество GoOpenSource разработало витрину решений с открытым кодом с использованием LLM систем

ИT-сообщество GoOpenSource разработало витрину решений с открытым кодом с использованием LLM системСтуденты университета Иннополис являются первыми контрибьюторами проекта. Об этом CNews сообщили представители GoOpenSource.

Независимое опенсорс-сообщество GoOpenSource провело второй оффлайн-хакатон для молодых ИT-специалистов. Участники команд настраивали передовые системы искусственного интеллекта (LLM-модели), основанные на открытом исходном коде, для поиска и обработки данных Git-сервисов.

Целью работы было заменить платные API, такие как OpenAI и Copilot, на открытые решения в текущей версии витрины GOS. В результате командам удалось запустить LLM модель с открытым исходным кодом для обработки бизнес-запросов пользователей.

Решения оценивали опытные эксперты, в качестве релевантной модели была взята версия витрины, работающей на базе OpenAI. Технические мощности для обучения и запуска моделей были предоставлены университетом Иннополис.

Хакатон длился 24 часа. За это время участники провели глубинный анализ OpenSource проектов по нескольким Git-сервисам для обучения ИИ, проработали параметры фильтров (лицензии, звезды, форки и т.п.), а также предложили решения для стимулирования контрибьюторов.

«Важным инструментом мотивации самих участников хакатона является разработанная нами платформа признания и благодарности. Члены команд могут отправлять друг другу цифровые “спасибки”, которые затем суммируются в командном зачете, таким образом создается дополнительная мотивация и поддержка внутри команды», — сказал основатель «ТИМ ФОРС Альянс» и сообщества GoOpenSource Руслан Гайнанов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Минцифры хочет полностью запретить в России спам-обзвоны

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Крупнейший в мире производитель микросхем оказался подлым абьюзером. Его попытка переезда из Тайваня в США провалилась – он издевается над инженерами, а они увольняются

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Уход из России обошелся Qiwi в 37 миллиардов

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Показать еще

Наука

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024