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Right line завершила тестирования решения «СБП Коннект» для банка ДОМ.РФ

Right line, разработчик программного обеспечения для финансового сектора, завершил тестирования сценария B2B-операций в Системе быстрых платежей (СБП) совместно с банком ДОМ.РФ. Об этом CNews сообщили представители Right line.

Реализация функционала B2B СБП в банках значительно упрощает процесс перевода денежных средств для юридических лиц – получателю не нужно отправлять счет, достаточно предоставить QR-код или платежную ссылку, а плательщику необходимо перейти по QR-коду (либо ссылке) и произвести оплату.

Сценарий В2В СБП позволяет юридическим лицам производить и получать оплату мгновенно, круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Максимальная сумма B2B-переводов через СБП на сегодняшний день ограничена 1 млн руб. Банки самостоятельно устанавливают размер комиссий для своих клиентов.

Михаил Зубакин, директор департамента платежных систем Right line: «О значимости нового сценария В2В СБП говорит то, что его запуск был на особом контроле ЦБ РФ, и мы как вендор решения принимали непосредственное участие в запуске нового сервиса в банках. В первую очередь В2В-платежи будут востребованы для малого и среднего бизнеса, где важна простота и скорость оплаты. Уверен, что юридические лица достаточно быстро оценят все преимущества нового сервиса».

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Right line – разработчик программных решений в финансовой и банковской сферах. Программное обеспечение компании сертифицировано в НСПК и зарегистрировано в Едином реестре отечественного ПО.

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