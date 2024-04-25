За последние два года в России количество судебных дел по персональным данным выросло на 71%

В России за последние два года количество судебных дел, связанных с персональными данными, увеличилось чуть более, чем в полтора раза: с 10,256 тыс. в 2021 г. до 17,497 тыс. в 2023 г. Аналитики связывают данный рост, в первую очередь, с общим увеличением числа утечек данных. Об этом говорится в исследовании юридической компании ЭБР и образовательной платформы в области цифрового и бизнес-права Moscow Digital School, входящей в Ultimate Education. Данные основаны на анализе информации из системы поиска и анализа судебной практики Caselook. Об этом CNews сообщили представители Moscow Digital School.

В 2023 г. в России было зарегистрировано 17,497 тыс. судебных споров, связанных с персональными данными, что на 31% больше, чем годом ранее (13 348). При этом в 2021 г. было всего 10,256 тыс. судебных дел. Таким образом, за два года рост составил 71%. Более того, в первом квартале 2024 г. количество подобных судебных дел увеличилось на 17%, достигнув отметки в 4,477 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. (3,835 тыс.).

Как отмечает Артем Дмитриев, управляющий партнер Comply, к причинам увеличения числа судебных дел в части персональных данных можно отнести: общее увеличение числа утечек ПД — Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек в 2023 г. и 140 в 2022 г. Реакцией на увеличение числа утечек стал законопроект о введении оборотных штрафов за утечки, который получил широкое обсуждение и часто упоминается в информационном поле, инициативы регуляторов по внедрению механизма внесудебных компенсаций физическим лицам в случае утечки ПД; публичные обсуждения массового сбора согласий клиентов банков и иных организаций на обработку и передачу биометрических ПД в ЕБС, а также навязчивые и иногда не вполне прозрачные инструменты получения этих согласий у субъектов ПД со стороны операторов, положительную судебную практику 2023 года по взысканию возмещения морального вреда с оператора ПД, допустившего неправомерную передачу ПД. Суды пока не массово, но все же обязывают операторов выплатить компенсацию физическим лицам. «На мой взгляд, все это в совокупности могло способствовать повышению осведомленности граждан о сфере ПД, об их правах в этой сфере, что привело к росту числа судебных дел», — сказал Артем Дмитриев.

Больше половины всех судебных разбирательств в области персональных данных в 2022 и 2023 гг. касались гражданских споров. В 2023 г. количество таких споров составило 3,863 тыс., что на 23% больше, чем годом ранее (3,144 тыс.). Кроме того, на 33% выросло и количество уголовных споров, административных — 15%.

По словам Кирилла Ляхманова, главного юрисконсульта практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР», преподавателя Moscow Digital School, рост гражданских дел обусловлен появившейся не так давно возможностью подавать коллективные иски: сейчас в России есть несколько юридических компаний, которые развивают такую практику по спорам, связанным с персональными данными. «Увеличение количества уголовных дел связан с тем, что и так исторически развитый в России рынок "пробива" активно рос в последние годы, и сейчас уполномоченные органы и службы безопасности крупных операторов данных обращают более пристальное внимания на нарушения, связанные с неправомерным доступом к данным», — сказал Кирилл Ляхманов.

В свою очередь Александра Орехович, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), преподаватель Moscow Digital School, отмечает, что рост дел по ПД связан прежде всего, с кратным увеличением кибератак за последние два года, в связи с чем, возрос тот объем утечек данных. «Более того, самые крупные утечки данных имели большой общественный резонанс (что видимо и было основной целью кибератак), что также очевидно послужило причиной возрастания количества исков к операторам: сами сведения об утечках становятся публичными, как следствие — пострадавшие лица обладают информацией о таких утечках и имеют основания возможность обращаться в суд», — сказала Александра Орехович. По ее словам, дальнейшие тенденции в этом вопросе во-многом будут зависеть от самих операторов (сумеют ли они выстроить надежные способы защиты от новых угроз) и законодательства (введение оборотных штрафов и систем компенсаций также могут послужить катализатором обращений в суды с обеих сторон).

Ранее аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга Нh.ru и образовательной платформы Moscow Digital School в своем исследовании отмечали, что в начале 2024 г. в России почти в 2,5 раза вырос спрос на юристов по персональным данным. Эксперты связывали такой рост с изменениями законодательства о защите персональных данных, ужесточением ответственности для бизнеса в случае нарушения правил обработки персональных данных.

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Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) — образовательная платформа в области юриспруденции, финансов, аналитики и других white collar профессий. Сегодня Moscow Digital School предлагает более 30 программ обучения по направлениям: ИT и IP, юрист в сфере банкротства, блокчейн, защита персональных данных, M&A, ВЭД, санкционный комплаенс, финансы, аналитика данных и др.