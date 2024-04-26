Облачное направление Linx растет быстрее рынка

Выручка Linx по облачному направлению в 2023 г. увеличилась на 51%, опередив темпы роста рынка. Об этом CNews сообщили представители Linx.

Провайдер облачных решений и услуг ЦОД Linx увеличил в 2023 г. выручку на 20% до 1,6 млрд руб. Наиболее существенный рост компания показала по направлению IaaS – выручка Linx Cloud выросла на 51%. Доходы компании от услуги Colocation увеличились на 15%. Операционная прибыль (OIBDA) Linx достигла 822 млн руб., таким образом, рентабельность (OIBDA margin) составила 50%.

Более 60% действующих клиентов в 2023 г. расширили сотрудничество с Linx. Общее число заказчиков компании выросло на 15%. Более половины клиентов Linx традиционно принадлежат к сегменту крупного и среднего бизнеса. Лидируют среди заказчиков представители сферы ИТ (33%), розничной торговли (30%). Существенные доли в выручке занимают компании финансового сектора (15%), промышленности (11%) и транспорта (6%).

Наибольший спрос в 2023 г. показали услуги дата-центра и IaaS-решения, которые клиенты Linx использовали для масштабирования текущей инфраструктуры, резервного копирования и создания Disaster Recovery площадок. Также клиенты активно размещали в облаке тестовые среды и песочницы. Лидером по росту в компании отмечают спрос на офисное ПО, предоставляемое по сервисной модели, а также сервисы информационной безопасности в облаке.

Linx в 2023 г. расширил продуктовое предложение. В ответ на запрос рынка в области импортозамещения и безопасности, в портфеле облачных продуктов Linx Cloud появилось частное облако, построенное на отечественной системе виртуализации SharxBase и аттестованное по наивысшему уровню защищенности УЗ-1.

ИБ-направление в 2023 г. расширилось за счет новых партнерств и добавления в продуктовый портфель таких сервисов SaaS, как виртуальный межсетевой экран следующего поколения (NGFW), решения для многофакторной аутентификации MFA, а также SAST – статического анализатора программного кода для защиты приложений в процессе разработки. Также компания усилила защиту периметра публичных облачных сервисов и полностью заменила ИБ-сервисы на отечественные решения.

Linx Datacenter в 2023 г. подтвердил аттестацию процессов эксплуатации ЦОД по стандарту Uptime Institute Management & Operations Stamp of Approval, став единственным оператором ЦОД в России, который успешно прошел этот аудит 4 раза.

Аккумулировав знания и опыт, полученные в процессе многолетнего управления дата-центрами со 100% uptime, команда экспертов Linx Datacenter издала книгу «Эксплуатация ЦОД. Практическое руководство». Книга получила высокие оценки от руководства Uptime Institute в России, Минцифры России и игроков рынка ЦОД.

Экспертиза по эксплуатации ЦОД оказалась востребованной рынком, и Linx Datacenter начал предлагать новую услугу по аудиту процессов эксплуатации ЦОД корпоративным клиентам. В дополнение к этому специалисты Linx Datacenter разработали курс лекций по темам эксплуатации ЦОД, работы систем мониторинга, контроля доступа и противопожарной безопасности и присоединились в качестве практикующих лекторов-экспертов к курсу по управлению дата-центрами, организованному Координационным советом по ЦОДам и облачным технологиям (АНО КС ЦОД).

В 2023 г. компания провела ребрендинг, изменив имя с Linxdatacenter на Linx и выделив два суббренда, под которыми развиваются направления деятельности ЦОДы и облачные сервисы: Linx Datacenter и Linx Cloud. Еще одним значимым событием стало 20-летие работы на российском рынке, которое компания отметила в кругу клиентов и партнеров.

«2023 г. стал одним из значимых периодов в развитии компании. Мы укрепили команду топ-менеджмента и техническую экспертизу, расширили продуктовый портфель. Мы подготовили задел для опережающего роста компании, первые плоды которого уже стали видны по итогам 2023 г. Однако, хочу отметить, что безусловным приоритетом для нас была и остается безопасность и отказоустойчивость бизнеса наших заказчиков. Поэтому мы заботимся об обеспечении максимальной надежности предоставляемой инфраструктуры», – сказал Михаил Ветров, генеральный директор Linx.

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Linx — провайдер облачных решений и услуг ЦОД для бизнеса под брендами Linx Datacenter и Linx Cloud. Компания работает на российском ИТ-рынке с 2003 г. и входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков услуг ЦОД и провайдеров IaaS для Enterprise (по рейтингам CNews). Компания управляет двумя собственными ЦОДами Linx Datacenter уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге, на базе которых развернута облачная платформа Linx Cloud.