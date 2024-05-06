Средний и малый бизнес не спешит поддерживать отечественного ИТ-производителя

ИТ-компания «К2Тех» и банк для бизнеса «Бланк» проанализировали результаты импортозамещения программного обеспечения в российских компаниях. Аналитики пришли к выводу, что малый и средний бизнес в 2024 г. может достичь уровня замещения в 25%, а крупный бизнес в ближайшие несколько лет способен заместить до 75% иностранных решений. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

В 2023 г. количество отечественных решений на крупных предприятиях выросло примерно на 15%. В среднем сегодня уровень замещения иностранного софта в них составляет от 35% до 50% в зависимости от отрасли. В компаниях малого и среднего бизнеса импортозамещение идет медленнее: число российских решений в этом сегменте увеличилось в 2023 г. на 10% по сравнению с 2022 г. (с 7% до 17%). Оценивая рыночную динамику, эксперты прогнозируют, что в 2024 г. предприятия МСП могут достичь уровня замещения в 25%.

Главными драйверами перехода компаний крупного бизнеса с западных на российские решения стали законодательные инициативы Правительства Росии. Согласно указу президента России Владимира Путина №166 от 30 марта 2022 г,, с 1 января 2025 г. российским предприятиям с субъектами КИИ (критической информационной инфраструктуры) будет запрещено использовать иностранное ПО.

Но далеко не всегда крупные компании осуществляют переход системно. 32% респондентов заявили, что у них нет целенаправленного процесса миграции: они либо реализуют проекты по частичной замене решений, либо не нуждаются в замене ИТ-инфраструктуры. Более 50% опрошенных сообщили, что продолжают использовать зарубежные решения, поддерживая их самостоятельно, силами сервисных партнеров или с помощью параллельного импорта.

«Если в прошлом году многие компании решили повременить с переходом на российские ИТ-продукты, то в 2024 г. их точка зрения изменилась. Мы считаем, что это связано со снижением количества специалистов, компетентных в зарубежных ПО. На рынке таких специалистов остается все меньше, а их услуги постоянно дорожают. Многие компании практически перестали инвестировать в обучение своих сотрудников по использованию иностранного ПО. Тем не менее, возможностей для замещения у российских компаний стало больше — реестр отечественного ПО после ухода западных поставщиков расширился более чем на 60%. И многие из российских решений по функциональности не уступают иностранным, с которыми привыкли работать пользователи», — сказал руководитель производства управления данными Big Data & BI «К2Тех» Дмитрий Красников.

64% опрошенных представителей компаний считают, что сегодня невозможно полноценно заменить привычные и работающие у них продукты, сохранив их функциональность и стоимость на прежнем уровне. В числе труднозаменяемых решений были названы продукты Microsoft (офисный пакет, почтовый сервер, служба каталогов), решения и сервисы для управления проектами и совместной работы (Jira, Confluence, Slack), ряд продуктов для информационной безопасности, средства виртуализации, ERP-системы, СУБД, BI-системы.

В сегменте МСП миграция будет происходить медленнее. Как считают эксперты «К2Тех» и банка «Бланк», сегодня из российских продуктов компаниям требуются, прежде всего, инфраструктурные решения (офисные пакеты, системы резервного копирования, виртуализации), системы класса MES, корпоративные информационные системы (корпоративные шины, документооборот, BPM, CRM, SRM), а также решения по продвинутой аналитике и информационной безопасности.

«В сегменте МСП выбирают отечественные решения по трем основным причинам. Во-первых, вследствие законодательных и регуляторных причин. Во-вторых, из-за необходимости защитить свой бизнес от киберугроз. В-третьих, выбирают российские программы те, кого заблокировали из-за антироссийских санкций. Драйвят импортозамещение в сегментах МСП предприниматели из ИT, логистики, строительства и креативных индустрий», — отметил технический директор банка для бизнеса «Бланк» Кирилл Бантуков.

Также в сегменте МСП активно используются российские решения, которые уже успешно отработаны в сегменте Enterprise, так как внедрять готовые продукты отечественных вендоров, которые нередко сопровождаются поддержкой ИТ-партнеров, МСП выгоднее и быстрее, чем разрабатывать собственный продукт.

Из респондентов, готовых использовать российские решения, 74% отметили, что смотрят в первую очередь на готовые продукты крупных вендоров. Всего 7% – готовы сами создавать аналоги, и 19% – смотрят на аналоги от стартапов и начинающих компаний.

Тормозят миграцию как крупного, так и МСП на российские технологии, по оценкам аналитиков, главным образом нехватка финансовых ресурсов для усовершенствования своих ИТ-систем (44%), дефицит специалистов (22%).

Методология исследования

Исследуемые отрасли: банки и страхование, здравоохранение, нефтегазовая отрасль, промышленность, торговля, транспорт и логистика, энергетика. Проведены глубинные интервью 116 представителей российских предприятий с оборотом более 10 млрд руб. в год. Выборочно проанализировано более 1 тыс. проектов и запросов с рынка по фокусным темам обзора.

Опрошены 2,5 тыс. предпринимателей из сегмента среднего и малого бизнеса. Аспекты, на которых фиксировались исследователи: виды ПО, используемые на предприятии; сферы деятельности компаний; прогнозы и планирование внедрения ПО в среднесрочной перспективе (виды и производственные процессы).

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«К2Тех» — компания в области системной интеграции, разработки программных решений и сервисной поддержки. Более 17 лет реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности и бизнес-приложений.

Банк «Бланк» — банк для бизнеса. Входит в состав холдинга МКБ, одной из системно значимых единиц ЦБ России.