Успейте подтвердить аккредитацию ИТ-компании до 1 июня

По правилам ИТ-компании должны ежегодно подтверждать государственную аккредитацию. Сделать это можно подав заявление на «Госуслугах». В 2024 г. форма будет открыта с 8 мая по 1 июня включительно. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что указывать в форме: информацию о доле доходов от деятельности в области ИТ; ссылку на официальный сайт организации; для правообладателей ПО — наименование и номер продукта в реестре российского ПО и доход от его реализации.

Что еще необходимо для подтверждения аккредитации: проверить актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны или подать его по инструкции; проверить, что уровень средней зарплаты в компании не ниже, чем по стране или региону, в котором она зарегистрирована; актуализировать информацию об ИТ-деятельности на сайте организации.

Каким компаниям не требуется подавать заявление на проверку: созданным в 2024 г.; подавшим заявление и получившим государственную аккредитацию после 25 апреля 2024 г.; применяющим пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2024 г.

Какие есть исключения: правообладатели продуктов из реестра российского ПО могут не подтверждать соответствие критерию по уровню заработной платы.

Все аккредитованные ИТ-компании, в том числе получатели льгот, должны подать в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, с указанием кода 20009. В противном случае они лишатся аккредитации.

Тем, кто не подал согласие, или подал с ошибками, Минцифры направило уведомление на «Госуслугах» и на электронную почту.