«Додо Пицца» внедряет ИИ в пиццерии для улучшения обслуживания гостей

В апреле 2024 г. сеть «Додо Пицца» подвела итоги внедрения видео- и аудиоаналитики в пиццериях. Технология российской ИТ-компаниеи SteadyControl оставила больше 630 тыс. оценок о работе сотрудников и изучила около 50 тыс. визитов гостей. Инновации помогли домашним пиццериям Сыктывкара лидировать во внутреннем рейтинге компании впервые за 12 лет существования «Додо Пицца». Об этом CNews сообщили представители SteadyControl.

Компании «Додо Пицца» удалось построить омниканальное взаимодействие с клиентом в оффлайн-пиццериях и в собственном онлайн-приложении. 70% заказов в пиццерии приносит доставка из приложения. По словам исполнительного директора корпоративной сети Анны Лифановой, новый фокус сети – развитие сотрудников и клиентского опыта гостей в ресторанах.

Над контролем качества клиентского опыта уже работала команда из 10 менеджеров и более 350 тыс. «тайных агентов» из числа гостей сети. Однако этот подход не давал полной картины о соблюдении процессов и их эффективности – позже технологии показали, что независимая оценка серьезно отличается от результатов внутренних проверок.

В феврале 2023 г. команда корпоративной сети «Додо Пицца» внедрила систему контроля и управления персоналом SteadyControl. На кассах установили микрофоны и интегрировали систему с видеокамерами и DODO IS (внутренняя операционная система). ИИ изучает более 70 процессов, из которых состоит опыт гостя в ресторане – и автоматически находит ошибки. В деле задействован микс технологий: нейросети для распознавания речи и видеоаналитики, вычислительные системы, платформа с личными кабинетами и экспертный центр, обученный всем стандартам «Додо Пицца». Каждый день анализируются стандарты внешнего вида сотрудников, наполненности витрин и чистоты зала. В блоке общения с гостем метрик больше — технологии изучают такие вопросы, как «обратил ли сотрудник внимание на гостя в течение 30 секунд», «предложил ли сотрудник гостю альтернативу при отсутствии блюда», «порекомендовал ли сотрудник более выгодное гостю комбо-предложение». Благодаря интеграции с кассовым ПО «Додо Пицца» узнала реакцию гостей на рекомендации сотрудника, успех новых продуктов и точный эффект от индивидуального сервиса.

«Несмотря на подавляющий процент заказов из приложений, пиццерии остаются местом для контакта с гостем. В ресторанах до сих пор отдается предпочтение человеческому взаимодействию – сотрудники создают привлекательность бренда для потребителей. В планах на ближайшие годы — стратегия «Додо Х2», в рамках которой мы планируем удвоить количество пиццерий в России и СНГ. Данные, которые у нас появились благодаря аудио- и видеоаналитике, позволят принимать гораздо более эффективные решения. Например, уже сейчас решения по модернизации зоны витрин мы принимаем, изучая ежедневное поведение гостей», — сказала Анна Лифанова, исполнительный директор корпоративной сети «Додо Пицца».

Сотрудники «Додо Пицца» также открыты к технологиям — по данным опросов, с системой управляющим нужно менее 20 минут в день на анализ работы точек. 80% из них ответили, что технологии помогают достигать KPI ресторанов и выходить на премии. Работать с системой нравится и кассирам, которые теперь защищены от необъективности. Многие пиццерии инициировали внедрение технологий, которые стали помощниками команды.

С начала работы система изучила более 50 тыс. визитов гостей и оставила более 630 тыс. оценок. За время проекта сотрудники пиццерий на 40% выросли в эффективности — именно такой рост соблюдения стандартов работы отметили в «Додо Пицца». В совокупности на 13% лучше стали соблюдаться стандарты работы кухни и зоны выдачи — показатель достиг 92% эффективности. За счет роста качества сервиса две пиццерии, с которых начинался проект в феврале, уже в августе приносили от 190 тыс. руб. больше выручки в блоке дополнительных продаж.

Сегодня технология работает во всей корпоративной сети в Сыктывкаре, Санкт-Петербурге и масштабируется на остальные рестораны в Москве. Опыт перенял и крупнейший партнер сети Юрий Троян, а также франчайзи в Смоленске, Химках, Заречном, Лангепасе, Переславль-Залесском и других регионах.

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«Додо Пицца» — российская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на пицце. По состоянию на январь 2024 г. сеть включает 1000 заведений в 21 стране мира помимо России. Была основана предпринимателем из Сыктывкара Федором Овчинниковым.

SteadyControl – российская ИТ-компания, основанная Александром Левашовым в 2014 г. Основной продукт – система контроля и управления персоналом на основе технологий ИИ, аудио- и видеоаналитики. SteadyControl ежедневно собирает данные с камер, касс и микрофонов (или аудиобейджей), после чего алгоритм SteadyControl автоматически анализирует качество работы персонала с помощью различных инструментов: собственных нейросетей для видеопотока, speech recognition для диалогов с гостем, систем вычисления и ручного труда экспертов, обученных стандартам клиента. В 2021 г. индустриальную компанию SteadyControl HoReCa возглавил Дмитрий Лебеденко, который был одним из первых клиентов компании во время управления собственной сетью общественного питания.