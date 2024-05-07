Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года

Российский разработчик решений видеоконференцсвязи Vinteo подвел итоги работы в 2023 г. Выручка вендора от создания ВКС-решений по результатам отчетного периода составила 534,4 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Vinteo.

Впервые за последние пять лет компания зафиксировала снижение показателя выручки – на 26,5%, с 726,8 млн руб. в 2022 г. до 534,4 млн руб. в 2023 г. (при этом в 2022 г. рост выручки Vinteo составил рекордные 83%).

«Снижение выручки во многом объясняется процессами рынка. В первую очередь, это эффект «высокой базы» 2022 г., когда существенный рост финансовых показателей произошел за счет почти трехкратного притока крупных заказчиков на фоне ухода из России иностранных вендоров в сегменте профессиональных решений ВКС. В 2023 г. наступил закономерный спад из-за относительного «затишья» на рынке по сравнению с активным 2022 г. – многие заказчики запустили только пилотные проекты, а непосредственная реализация крупных проектов находится в проработке на 2024-2025 гг. Одним из драйверов активизации рынка в этот период выступит требование регулятора по полному переходу госсектора и объектов КИИ на российское ПО», – сказал Дмитрий Серый, заместитель директора и соучредитель Vinteo.

По данным на 2023 г., в объеме выручки компании доля госзаказчиков и компаний с госучастием составляет 80% (427,5 млн руб.) и 20% (106,9 млн руб.) приходится на крупный бизнес разной отраслевой направленности, образование и пр.

Для реализации решений и взаимодействия с заказчиками Vinteo использует многоуровневую модель продаж – в нее входят дистрибьюторы (работают с партнерами – системными интеграторами) и напрямую авторизованные партнеры. По итогам 2023 г. рост партнерской базы Vinteo составил около 20% – сейчас у компании четыре официальных дистрибьютора (OCS Distribution, «Авикон», Neutronix, «АйПиМатика») и более 60 партнеров из разных регионов страны, в числе которых «Инфосистемы Джет», «Крок», Softline и др.

«В прошлом году мы много инвестировали в технологическое развитие решений, начали реструктуризацию компании и оптимизацию внутренних бизнес-процессов для дальнейшего роста, а также полноценно запустили сервисное направление, тем самым существенно расширили возможности поддержки наших заказчиков и партнеров на этапах внедрения и эксплуатации продуктов Vinteo. В планах компании на 2024 г. – усиление команды, релизы нового функционала и продуктов, горизонтальная интеграция с вендорами из других секторов ИТ-рынка, активная работа в рамках экспортного направления», – отметил Роман Самойлов, директор Vinteo.

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Vinteo – российский разработчик ПО и производитель оконечных устройств видеоконференцсвязи в сегменте «Телеприсутствие» (TelePresence), работает на рынке с 2013 г. Решения Vinteo созданы на базе международных стандартов ITU-T и протоколов H.323, SIP, WebRTC, обеспечивают совместимость с классическими ВКС-продуктами ведущих иностранных производителей. Продуктовая линейка Vinteo включает программный сервер видеоконференций (MCU), веб-клиент, десктопный клиент Vinteo Desktop, мобильное приложение Vinteo Mobile, аппаратные терминалы Vinteo T/ST и периферию собственного производства.