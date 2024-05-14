Интернет-торговля среди лидеров по внедрению ИИ – генеративные нейросети используют 67% российских компаний отрасли

Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнеры» изучили применение ИИ в российском ритейле. По результатам исследования, которое стало продолжением большого отчета «Искусственный интеллект в России: тренды и перспективы», подготовленного вместе с «Яндексом», е-com компании оказались более продвинутыми с точки зрения использования ИИ. Если ритейлеры в основном пока экспериментируют с ИИ, то все опрошенные компании онлайн торговли находятся уже на этапе закрепления ИИ как стратегической цели компании или внедрения технологии во всех функциях и получения реального экономического эффекта. При этом генеративные технологии применяют 67% компаний интернет-торговли и менее 10% ритейла. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Традиционно для данных сфер приоритетными направлениями внедрения искусственного интеллекта стали маркетинг и продажи, клиентский сервис и цепочки поставок. С точки зрения самой технологии – все компании применяют машинное обучение, но лишь 8% компаний традиционной торговли определили приоритетные сценарии использования и зафиксировали на уровне стратегии цели по развитию генеративного ИИ, в то время как среди компаний интернет-торговли таких – половина.

Ритейлеры значительно более консервативны в своих инвестициях в ИИ. Каждый второй ритейлер выделяет до 2% своего цифрового бюджета на ИИ, в то время как в интернет-торговле каждая вторая компания инвестирует 3-5%. В целом и те и другие компании ожидают от ИИ сокращения затрат и положительных эффектов с точки зрения лояльности клиентов, однако компании интернет-торговли также верят в повышение ценности продуктов как таковых.

В отличие от других отраслей представители торговли меньше озабочены рисками от использования ИИ. Так половина компаний интернет-торговли не видят их вообще, а половина обеспокоена исключительно вопросами кибербезопасности. Ключевой проблемой на пути внедрения технологии они видят привлечение специалистов с необходимым профилем, а также отсутствие решений и инструментов на основе ИИ на рынке, либо проблемы с их разработкой.

Аутсорсинг разработки ИИ-решений под свои задачи – предпочтительная опция компаний сектора. Также все компании интернет-торговли готовы самостоятельно разрабатывать ИИ-решения ввиду наличия сильных внутренних ИТ-команд.

Опрос проводился в рамках исследования «Искусственный интеллект в России — 2023: тренды и перспективы». В нем участвовали более ста CTO крупнейших компаний России из 15 отраслей. Среди респондентов были представители 90% крупнейших ритейлеров страны, а также 60% рынка интернет-торговли.