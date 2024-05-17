МКПАО «Яндекс» стала новой головной компанией группы «Яндекса»

МКПАО «Яндекс» объявила, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами «Яндекса». Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а её основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум.Первый».

В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс». Ещё 3,7% новой головной компании уже принадлежит ООО «Яндекс.Технологии», дочерней компании МКПАО «Яндекс», — это нужно для будущей мотивационной программы для сотрудников.

Таким образом нидерландская Yandex N.V. перестала быть основным акционером МКПАО «Яндекс» и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки. На её втором этапе Yandex N.V. продаст оставшуюся долю — примерно 28%. Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта в июле 2024 г. До 31 июля 2024 г. Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

МКПАО «Яндекс» — частная и независимая компания, управлять которой будет команда менеджеров «Яндекса». Её генеральным директором является Артём Савиновский. Новая головная компания «Яндекса» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. Акции МКПАО «Яндекс» будут торговаться на Московской бирже в первом котировальном списке под тикером YDEX с 10 июля 2024 г. Делистинг акций Yandex N.V. с Московской биржи произойдёт также 10 июля 2024 г.