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ГК Softline расширяет взаимодействие с Yandex Cloud в рамках SEA

ГК Softline, российский поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, включает облачную платформу Yandex Cloud в комплексный сервис для приобретения и эксплуатации РПО Softline Enterprise Agreement (SEA). Благодаря новому направлению развития партнерских отношений клиенты ГК Softline получат не только консультации, обучение и техподдержку от экспертов Yandex Cloud, но и возможность пробного тестирования облачных сервисов в рамках сервисной программы преимуществ SEA.

ГК Softline и Yandex Cloud сотрудничают более двух лет. По итогам 2023 г. группа компаний показала самый высокий рост выручки от продажи технологий Yandex Cloud среди партнеров.

SEA — комплексный сервис для приобретения и эксплуатации российского программного обеспечения. Основными компонентами SEA являются демокафе (стенды, на которых заказчики могут оценить работу решений), программа сервисных преимуществ и лицензионный центр. Заказчикам, заключившим соглашение, становится доступен ряд преимуществ: фиксированные цены на продукты, услуги технической поддержки от «Премьер Сервисов», обучение в «Академии Softline» и возможность администрирования ПО из единого лицензионного центра.

Кроме того, вендоры в составе SEA предлагают собственные уникальные преимущества. Так, новые клиенты Yandex Cloud получат грант для ознакомления и пробного тестирования функциональных возможностей продукта.

«Комплексный сервис SEA объединяет множество решений российских вендоров, и мы рады объявить о включении в их число платформы Yandex Cloud. В рамках соглашения новые клиенты смогут получить грант для предварительного тестирования решения, а текущие заказчики — ряд сервисных преимуществ, включающих комплексную поддержку. Команды ГК Softline и Yandex Cloud сотрудничают уже более 2 лет и за это время развили взаимовыгодные отношения. Совместно мы реализовали много важных и интересных проектов и теперь с расширением партнерства планируем достичь еще больших результатов», — сказал Андрей Благоразумов, директор управления развития продаж ГК Softline.

«ГК Softline входит в число самых активных партнеров Yandex Cloud. Одна из задач группы компаний — помогать реализовать крупные проекты для заказчиков в enterprise-сегменте. С развитием бизнеса растут и потребности клиентов: для своих задач многие компании приобретают уже не отдельные сервисы, а комплексные решения с использованием разных продуктов. Включение Yandex Cloud в Softline Enterprise Agreement обеспечит совместимость продуктов, даст заказчикам возможность более быстрой и удобной интеграции новых решений, а также позволит использовать расширенные преимущества в части технической поддержки и обучения», — отметила Мария Аниканова, директор департамента по работе с партнерами Yandex Cloud.

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