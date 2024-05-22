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«Эдит Про» доработает биллинговую систему «ЭнергосбыТ Плюс»

Компания «Эдит Про» (группа «Борлас») выиграла конкурс на доработку биллинговой системы на платформе «:Энергобиллинг» в Свердловском филиале энергетической компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Согласно информации «ЕИС Закупки», Свердловский филиал энергетической компании «ЭнергосбыТ Плюс» провел конкурс на доработку биллинговой системы: проект должен быть выполнен в короткие сроки, до конца 2024 г. Контракт получила «Эдит Про».

«ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания группы «Т Плюс» с филиальной сетью в 14 регионах России. Кроме Свердловской области, она присутствует в ряде областей Поволжья, включая Нижний Новгород, Пензу, Самару, Саратов и другие крупные города, обслуживая 7 млн домохозяйств и около 180 тыс. юридических лиц. Всего в зонах обслуживания компании проживает около 16 млн человек.

Для энергетической компании с миллионной базой клиентов биллинговая система является одним из ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры: для расчетов с потребителями «ЭнергосбыТ Плюс» использует систему «Энергобиллинг» на базе «1С:Предприятие 8».

В рамках нового проекта предусмотрена доработка уже используемой системы и ее возможностей. Согласно техническому заданию, «Эдит Про» займется модификацией теплового расчета, расширением функционала расчета средних показаний на системный тип прибора учета, по которому в текущей конфигурации установлен запрет. Предстоит доработать функционал автоматического изменения нормативов ОДН на ГВС в справочнике «Строение», там же разработать вкладку для нестандартных методов расчета, а еще модифицировать ряд отчетов.

В проекте есть целый ряд задач по интеграции системы с другими решениями. Так, например, будет выполнена интеграция с системой «МетеоИнфо», чтобы температура наружного воздуха заносилась по условиям в автоматическом режиме. Будет создан функционал приема данных из системы АПИЕГРН.

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