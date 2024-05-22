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ИТ-кампус «Неймарк» и «Ростелеком-ЦОД» объединят усилия для преодоления кадрового дефицита в ИТ

Группа компаний «Ростелеком-ЦОД» и ИТ-кампус «Неймарк» будут совместно развивать образовательную базу и готовить специалистов для сферы информационных технологий России. Такое соглашение заключено 22 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2024» (ЦИПР). Документ подписали генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Сергей Бочкарев и советник губернатора Нижегородской области, директор АНО «Проектный офис ИТ-кампуса Неймарк» Валерий Черепенников.

Стороны договорились вместе участвовать в реализации проекта межвузовского кампуса мирового уровня, который должен заложить основу развития современной образовательной среды и инновационной экономики Нижегородского региона.

Партнеры будут развивать образовательную и научно-исследовательскую деятельность в области информационных технологий, систему непрерывного образования, разрабатывать и продвигать актуальные программы обучения в научной и бизнес-среде. По оценкам сторон, благодаря совместным усилиям регион сможет быстрее преодолеть дефицит квалифицированных кадров в цифровой индустрии.

«Человеческий ресурс — это ценный капитал как для бизнеса, так и для государства. Мы уверены, что работа над этим проектом принесет свои долгосрочные результаты в перспективе развития ИТ-отрасли региона», — сказал Сергей Бочкарев.

Проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

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