Председатель Правления «Единого ЦУПИС» Елена Шейкина назначена Председателем Комитета по финансовым технологиям Ассоциации банков России

Совет Ассоциации банков России утвердил Председателя Правления НКО «Мобильная карта» (работает под брендом «Единый ЦУПИС») Елену Шейкину Председателем Комитета по финансовым технологиям. Ассоциация является центром выработки предложений для Правительства и Банка России по развитию финансового сектора и экономики страны. Об этом CNews сообщили представители НКО «Мобильная карта».

Миссия Комитета – консолидация позиции Ассоциации по вопросам внедрения и апробации новых технологических решений, обеспечивающих развитие финансового рынка страны. В фокусе работы Комитета такие задачи, как развитие цифровых продуктов и сервисов, Open API, цифрового рубля, удаленной идентификации и других финтех-решений.

«Убежден, что работа комитета получит новый импульс под руководством Елены Шейкиной с учетом ее уникальной экспертизы в качестве главы крупного финтех-проекта. Результатом станут передовые идеи и решения, которые окажут позитивное влияние на финансовый рынок страны», – сказал президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков.

«Для меня большая честь возглавить Комитет по финансовым технологиям Ассоциации банков России. Сегодня финтех – безусловный драйвер развития финансовой отрасли, и быть участником профильного Комитета – значит иметь непосредственное влияние на ее развитие. Вместе с членами Комитета нам предстоит предложить рынку и регулятору новые эффективные решения», – сказала Елена Шейкина, председатель правления «Единого ЦУПИС».

На посту главы Комитета по финтеху Елена Шейкина будет координировать вопросы совершенствования регулирования финтех-рынка, выработки новых инициатив и концепций, продвижение сформировавшихся предложений, а также представление позиции членов Комитета.

Елена Шейкина входит в Совет Ассоциации банков России с мая 2023 г. «Единый ЦУПИС» сотрудничает с Ассоциацией и является членом Ассоциации банков России с 2018 г. Представители компании входят в состав ряда профильных рабочих органов Ассоциации – Комитета по платежным системам, Комитета по банковскому законодательству, Комитета по финансовым технологиям, Комитета по информационной безопасности, Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ, Комитета по рискам и Рабочей группы по учету, отчетности и налогам.

Сегодня Ассоциация банков России насчитывает более 220 членов. Среди них крупные системообразующие кредитные учреждения всероссийского масштаба, а также малые и средние региональные банки, обеспечивающие доступность финансовых услуг по всей территории России, небанковские организации, оказывающие услуги финансовым и банковским организациям, общественные организации.

НКО «Мобильная карта» назначена Распоряжением Президента №236-рп от 25 августа 2021 года единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов. Включена Банком России в реестр кредитных организаций, значимых на рынке платежных услуг.

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«Единый ЦУПИС» развивает платежные и цифровые сервисы для регулируемой индустрии развлечений в интересах государства и общества. Предлагает широкий выбор способов перевода денежных средств, простоту и удобство платежных интерфейсов. Обслуживает более 22 млн кошельков клиентов российских букмекерских контор и Национальной Лотереи по всей России. Обеспечивает более 2,5 млн платежей в сутки, с доступностью сервиса свыше 99,99%. «Единый ЦУПИС» придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и реализует механизм удержания целевых отчислений на поддержку отечественного спорта, в том числе детско-юношеского. На сегодняшний день на эти цели перечислено свыше 40 млрд руб.